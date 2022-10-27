Кволий та із синцями на руці: Путін знову почав кашляти під час своєї промови на "Валдаї"

Останнім часом здоров'я Путіна викликає все більше запитань. Під час свого звернення до росіян 27 жовтня російський диктатор часто кашляв та виглядав кволо.

Виступаючи на дискусійному клубі "Валдай" Путін весь час кашляв. Його промову транслювали російські ЗМІ.

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Чимало питань викликає зовнішній вигляд російського диктатора. Під час промови він то однією, то іншою рукою чіплявся за трибуну і кожну хвилину намагався прокашлятися. Помітно, що Путіну важко триматися на ногах.

Не менше питань викликає і права рука диктатора. З певного ракурсу можна помітити, що вона набула зелено-синього кольору. Звісно, можна припустити, що це так грає світло. Однак бути впевненими у цьому ми не можемо.



Рука Путіна викликає багато запитань / Скриншот 24 каналу

У Росії кажуть про погіршення здоров'я Путіна

Журналісти видання Generall SVR розповіли, що минулі вихідні президент Росії присвятив відпочинку. Під час нього диктатор пройшов чергове медичне обстеження. Цього разу занепокоєння, як самого Путіна, його близьких, так і медиків викликали напади кашлю, а також постійна нудота та відсутність апетиту через приймання ліків і специфічну дієту на тлі онкології.

В останні кілька місяців Путін схуд на 8 кілограмів, в оточенні президента переживають, що помітна у прогресі худорлявість і постійний кашель будуть розцінені елітами як ознака швидкого погіршення здоров'я вождя. Втім, попри ситуацію зі здоров'ям, наради, хоч і в режимі відеоконференцій, Путін все ж проводить.

Різні джерела кажуть, що він страждає від важкої форми швидко прогресуючого раку. Зокрема, за даними джерела в російській розвідці, лікарі прогнозують Володимиру Путіну максимум 3 роки.

Російські еліти вже думають, як їм жити без Путіна

Журналісти відомого журналу Economist за допомогою російських аналітиків та своїх джерел серед російських еліт спробували проаналізувати, що відбувається у Кремлі. За їхніми даними, чим активніше просувається українська армія, тим більше розчарування серед російської верхівки.

Еліти спостерігають, як з Росії тікають розумні люди, а Захід не повівся на енергетичний та ядерний шантаж Росії. Через це у бік Путіна все частіше лунають прокльони. Крім того, серед російських еліт вже точаться дискусії щодо того, як їм доведеться жити без диктатора Владіміра Путіна.

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