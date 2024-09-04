Чи дав щось Путіну візит до Кадирова: керівник ЦПД вказав на важливі деталі

Після початку української операції в Курській області Путін відвідував Чечню та Північну Осетію, зустрічався з Рамзаном Кадировим. Очільник ЦПД вказав на важливі аспекти, пов'язані з цією поїздкою.

Саме 20 серпня Путін був у невеликому турне на Кавказі. Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував ситуацію. З його слів зрозуміло, що відповідна зустріч була потрібна більше Путіну, аніж Кадирову.

Дивіться також Приїхав не за ярликом: чому Путіна не арештували в Монголії і чи вдарить це по репутації МКС

Путін не домігся "великих перемог" на Курщині

Як зазначив експерт, уперше за 11 років Путін побував у Чечні, вочевидь, усвідомлюючи, що в Кадирова є значний інструмент влади. Ймовірно, ватажок Кремля розраховував саме військову підтримку з боку Кадирова, але не так сталося, як гадалося.

Кадиров заробляє на путінському режимі, але він показав, що вона не буде вписувати значну частину своєї армії – власне, ахматівської армії – у провал ФСБ на кордоні в Курській області,

– заявив Коваленко.

За словами голови ЦПД, спецпідрозділ "Ахмат", підконтрольний Кадирову, у потрібний момент відійшов з Курщини, вирішивши не йти на смерть за інтереси та крісло Бортнікова, який очолює ФСБ.

Після того, як "Ахмат" не залучав значні ресурси на Курщині, Путін поїхав до Кадирова. Чи щось змінилося з того часу… Потрібно питати в розвідки, чи збільшилась кількість ахматівців. Але принаймні "великих перемог" там не з'явилося.

Дивіться також Тактика салямі та "червоні лінії": чому на Заході забороняють Україні бити ракетами вглиб Росії

Раніше політична аналітикиня Ольга Курносова запевняла, що стосунки між Путіним та Кадировим не є дружніми. Ймовірно, глава Чечні лише вдає відданість. Експертка також припускала, що поїздка ватажка Кремля могла бути пов'язана з ситуацією на Курщині.