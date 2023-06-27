Термінове й абсурдне звернення Путіна про вагнерівців: яка доля тепер чекає Білорусь

Володимир Путін виступив із заявою, що найманці ПВК "Вагнер", які "вдарили у спину Росії" і вбивали російських військових, тепер можуть переїхати у Білорусь. Оригінальне покарання за державну зраду.

Отже, тепер у Білорусі за запрошенням Лукашенка з'являться тисячі російських зеків. Вбивць, садистів, ґвалтівників, яким все одно кого вбивати і яких навіть з Росії вигнали за відмороженість. Білорусь стане відстійником для непотребу з Росії.

Зверніть увагу А розмов то було: Путін виступив з терміновим зверненням й епічно зганьбився

Чомусь згадалися білоруси, які знімали взуття під час протестів, щоб встати на лавочку.