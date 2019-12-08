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      Путин – это и есть Россия, или Чем кремлевская политика похожа на гитлеровскую

      184 Читать новость на русском
      Формула российского патриотизма / kashira.ru

      В России нельзя любить страну в отрыве от государства. Любой патриотизм наказуем – если под его влиянием ты не вешаешь в кабинете портрет Владимира Путина.

      Аннексию Крыма совершали разные люди. Одни хотели должностей, другие – реванша, третьи – денег. Были и четвертые – те, кто мечтал о том, что смена флагов окажется историей о развитии, прогрессе и социальной справедливости. Но именно они по итогу оказались за бортом случившихся перемен.

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      Если это и звучит как неожиданность, то только для тех, кто не знает, из чего состоит российская вертикаль.

      Когда Вячеслав Володин говорил, что Путин – это и есть Россия, он не шутил. В современной России невозможен абстрактный патриотизм – допустим лишь тот, что санкционирован, согласован и системен. Более того: вопрос даже не в том, какие лозунги ты скандируешь, а под какими флагами ты это делаешь. Если у тебя в руках хоругви с президентом, то тебе позволено предлагать любую ересь. Например, давить продукты бульдозером или запрещать иностранное усыновление.

      И наоборот: если ты считаешь, что главное в патриотизме – содержание, а не форма, то государственная машина берет тебя на карандаш. Потому что принцип Людовика XIV никто не отменял – любить отечество можно лишь адресуя свои чувства тому, кто стоит на самой вершине пищевой цепи.

      Причем, российская система выбраковывает не только тех, кто верит в европейское будущее страны. Имперские взгляды, антизападничество и вера в "скрепы" точно так же не служат гарантией карьеры. Ключевой фактор – системность. Ты должен верить не в империю, а в вертикаль. Не в Россию, а в ее руководство. Любая попытка шагать не в ногу – наказуема. Любая претензия на "особое мнение" – тем более.

      Потому что российской государственной системе не нужны искренние – ей нужны преданные. Готовые ходить строем, петь хором, в единодушном порыве голосовать за любую инициативу сверху. Ей не нужны те, кто указывает на недостатки, предлагает улучшения, пользуется поддержкой в низах.

      Российский тренд – это "Акакий Акакиевич", которого можно тасовать без особенных проблем. А любой, кто не согласен с ролью винтика в машине по воспроизводству лояльности, обречен быть "уходящей натурой". Отсутствие собственного мнения, как главное достоинство в резюме.

      Для Москвы существует одна-единственная форма лояльности – абсолютная. Степень твоего патриотизма не имеет значения – искренность допускается лишь в том случае, если речь идет о глупости. Во всех остальных ситуациях это качество лишнее. Порой даже вредное.

      И уж наверняка – опасное. Как минимум, для своего носителя.

      Источник: Крым.Реалии

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      Автор: Павло Казарін
      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Публікації Статті Російська пропаганда
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