Путін хоче розпаду Євросоюзу і НАТО, – Туск
Метою президента Росії Володимира Путіна є розпад Європейського союзу і НАТО. У цій справі Кремль навіть має союзника – польську партію "Право і справедливість".
Таку заяву зробив колишній глава Європейського союзу Дональд Туск, передає "Польське радіо".
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Він (Путін, – 24 канал) за розпад Європейського Союзу і НАТО. У нього є союзники і помічники в цьому проекті: свідомі, мимовільні і так звані "корисні ідіоти". Всі три категорії можна знайти в партії "Право і справедливість",
– заявив він.
Польська партія "Право і справедливість" має 37% депутатів у польському сенаті, та 28% у Європарламенті.
При цьому Туск наголосив, що на даний момент ситуація є набагато серйознішою, ніж це було раніше.
"Зміни у Києві, тісна реінтеграція Москви і Мінська, політика президента Трампа є достатніми причинами, щоб будь-якою ціною спробувати відновити елементарний внутрішній консенсус у міжнародній політиці і відновити статус Польщі як регіонального лідера європейської інтеграції", – підсумував Туск.
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Чому між Польщею і Росією виник конфлікт?
- Володимир Путін на підсумковій пресконференції 19 грудня заявив, що СРСР не окуповував Польщу у 1939 році. Він заявив, що війська Союзу перетнули кордон Польщі лише після того, як країна втратила контроль над ситуацією.
- Лідер Кремля також переконував, що агресор – Польща, бо вона восени 1938 року захопила частину Чехословаччини. Схожі заяви лунали й від інших російських чиновників.
Як відповіли на скандальні заяви Путіна в Польщі
- У Польщі такій заяві сильно обурилися. У відповідь Варшава 22 грудня наголосила, що гітлерівська Німеччина і Радянський Союз Леніна й Сталіна послідовно прагнули нав'язати свої порядки іншим європейським народам. Друга світова війна почалася з агресії Німеччини та Радянського Союзу на Польщу в 1939 році. А сьогоднішні методи російської пропаганди – це відтворення найгірших прикладів сталінського періоду.
- МЗС Польщі висловило протест і 27 грудня викликало на розмову посла РФ Сергія Андрєєва.
- 29 грудня на спеціальному брифінгу глава уряду Матеуш Моравецький заявив, що атаки Путіна на історію насправді стосуються не історії, а лише є спробою приховати поточні проблеми Росії.
- Дональд Туск згодом наголосив, що Путін безсоромно бреше.