Путін хоче розпаду Євросоюзу і НАТО, – Туск

Метою президента Росії Володимира Путіна є розпад Європейського союзу і НАТО. У цій справі Кремль навіть має союзника – польську партію "Право і справедливість".

Таку заяву зробив колишній глава Європейського союзу Дональд Туск, передає "Польське радіо".

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Він (Путін, – 24 канал) за розпад Європейського Союзу і НАТО. У нього є союзники і помічники в цьому проекті: свідомі, мимовільні і так звані "корисні ідіоти". Всі три категорії можна знайти в партії "Право і справедливість",

– заявив він.

Польська партія "Право і справедливість" має 37% депутатів у польському сенаті, та 28% у Європарламенті.

При цьому Туск наголосив, що на даний момент ситуація є набагато серйознішою, ніж це було раніше.

"Зміни у Києві, тісна реінтеграція Москви і Мінська, політика президента Трампа є достатніми причинами, щоб будь-якою ціною спробувати відновити елементарний внутрішній консенсус у міжнародній політиці і відновити статус Польщі як регіонального лідера європейської інтеграції", – підсумував Туск.

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Чому між Польщею і Росією виник конфлікт?

Володимир Путін на підсумковій пресконференції 19 грудня заявив, що СРСР не окуповував Польщу у 1939 році. Він заявив, що війська Союзу перетнули кордон Польщі лише після того, як країна втратила контроль над ситуацією.

Лідер Кремля також переконував, що агресор – Польща, бо вона восени 1938 року захопила частину Чехословаччини. Схожі заяви лунали й від інших російських чиновників.

Як відповіли на скандальні заяви Путіна в Польщі