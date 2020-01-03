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      Посол України в Польщі прокоментував ситуацію із історичними суперечками між країнами

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      Історія вже не визначає порядок денний відносин України й Польщі, – Дещиця / EPA

      Питання історії між Україною і Польщею вже не є основними темами переговорів, але залишаються на порядку денному. Водночас зменшення напруження між країнами розблокувало багато інших питань.

      Цьому сприяло зняття заборони на проведення пошуково-ексгумаційних робіт польських жертв в Україні, сказав посол України в Польщі Андрій Дещиця в інтерв’ю Укрінформу.

      До теми: Вшануванням в Україні діячів ОУН-УПА невдоволені Польща та Ізраїль

      Посол наголосив, що це рішення розблокувало ведення діалогу в багатьох інших площинах і зняло напруження на офіційному рівні.

      Хоча історичні питання залишаються в переліку порядку денного двосторонніх відносин, але їх знято з топагенди. На це вплинули рішення про зняття заборони на пошуково-ексгумаційні роботи в Україні, що реалізовано після візиту Президента Зеленського до Польщі,
      – пояснив він.

      Дещиця також повідомив, що його зустрічі з польськими посадовцями свідчать про те, що вони мають намір узятися за впорядкування легальних українських місць пам’яті в Польщі.

      "Це вимагає певного часу, процедур. Зрештою, заява Президента України також не означала негайного розблокування пошуково-ексгумаційних робіт. Вона прозвучала у серпні, а робота розпочалася наприкінці листопада. Є певні процедури, які потрібно виконати. І такою є позиція польської сторони", – наголосив посол.

      Він при цьому зазначив, що є “інституції, можливо, і треті сторони, які зацікавлені, аби це питання й надалі було предметом розбрату між українцями й поляками”.

      Але якщо ми переконані у важливості українсько-польського стратегічного партнерства, то ми маємо стояти вище таких спроб і провокацій, поводитися цивілізовано, виходячи з принципу, що треба вшанувати тих осіб та воїнів, які загинули. І це правило має бути застосовано до всіх,
      – вважає дипломат.

      Дещиця додав, українська сторона хоче відновити консультації в межах двосторонньої угоди від 1994 року про збереження місць пам’яті. За його словами, це потрібно для того, аби врегульовувати всі питання, пов’язані з такими місцями як у Польщі, так і в Україні.

      "Тобто, ми маємо правову базу для такої співпраці – лише потрібно її використовувати", – наголосив Дещиця.

      Про відновлення ексгумаційних робіт президент Володимир Зеленський заявляв ще під час зустрічі з Анджеєм Дудою 31 серпня. Український лідер також запропонував Дуді спорудити на українсько-польському кордоні спільний меморіал примирення. Президент України наголосив, що немає жодних питань, які б не можна було вирішити діалогом.

      Чому Україна заборонила ексгумацію тіл у польських похованнях? 

      • Це у 2017 році ініціював Український інститут національної пам'яті у відповідь на серію вандалізмів проти українських пам’ятників у Польщі та зокрема на демонтаж українського пам'ятника в селі Грушовичі під Перемишлем.
      • Польська влада ці акти наруги не засуджувала, а останній навіть назвала законним.
      • Директор Українського інституту Володимир В'ятрович заявляв, що мораторій на ексгумацію польських поховань може бути знятий після того, як польська сторона надасть своє бачення легалізації та відновлення українських пам'ятників на території Польщі.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Новини Польщі Історія
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