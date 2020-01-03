Посол України в Польщі прокоментував ситуацію із історичними суперечками між країнами

Питання історії між Україною і Польщею вже не є основними темами переговорів, але залишаються на порядку денному. Водночас зменшення напруження між країнами розблокувало багато інших питань.

Цьому сприяло зняття заборони на проведення пошуково-ексгумаційних робіт польських жертв в Україні, сказав посол України в Польщі Андрій Дещиця в інтерв’ю Укрінформу.

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Посол наголосив, що це рішення розблокувало ведення діалогу в багатьох інших площинах і зняло напруження на офіційному рівні.

Хоча історичні питання залишаються в переліку порядку денного двосторонніх відносин, але їх знято з топагенди. На це вплинули рішення про зняття заборони на пошуково-ексгумаційні роботи в Україні, що реалізовано після візиту Президента Зеленського до Польщі,

– пояснив він.

Дещиця також повідомив, що його зустрічі з польськими посадовцями свідчать про те, що вони мають намір узятися за впорядкування легальних українських місць пам’яті в Польщі.

"Це вимагає певного часу, процедур. Зрештою, заява Президента України також не означала негайного розблокування пошуково-ексгумаційних робіт. Вона прозвучала у серпні, а робота розпочалася наприкінці листопада. Є певні процедури, які потрібно виконати. І такою є позиція польської сторони", – наголосив посол.

Він при цьому зазначив, що є “інституції, можливо, і треті сторони, які зацікавлені, аби це питання й надалі було предметом розбрату між українцями й поляками”.

Але якщо ми переконані у важливості українсько-польського стратегічного партнерства, то ми маємо стояти вище таких спроб і провокацій, поводитися цивілізовано, виходячи з принципу, що треба вшанувати тих осіб та воїнів, які загинули. І це правило має бути застосовано до всіх,

– вважає дипломат.

Дещиця додав, українська сторона хоче відновити консультації в межах двосторонньої угоди від 1994 року про збереження місць пам’яті. За його словами, це потрібно для того, аби врегульовувати всі питання, пов’язані з такими місцями як у Польщі, так і в Україні.

"Тобто, ми маємо правову базу для такої співпраці – лише потрібно її використовувати", – наголосив Дещиця.

Про відновлення ексгумаційних робіт президент Володимир Зеленський заявляв ще під час зустрічі з Анджеєм Дудою 31 серпня. Український лідер також запропонував Дуді спорудити на українсько-польському кордоні спільний меморіал примирення . Президент України наголосив, що немає жодних питань, які б не можна було вирішити діалогом.

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