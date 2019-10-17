Путін хоче вивести РФ з угоди про покарання за злочини у збройних конфліктах

Володимир Путін вніс до російської Держдуми законопроект, який пропонує відкликати визнання Росією Міжнародної комісії з розслідування порушень гуманітарного права під час міжнародних військових конфліктів.

Російський президент заявляє, що ця комісія "давно не виконує свої функції". Це зазначено у його листі до глави Держдуми.

Це цікаво: Як змусити Путіна дотримуватися міжнародних норм: думка Кравчука

Так, очільник Кремля пропонує відкликати визнання комісії через "виняткові обставини", які "зачіпають інтереси Російської Федерації і вимагають вжиття невідкладних заходів".

В нинішній міжнародній обстановці ризики зловживання повноваженнями комісії в політичних цілях з боку недобросовісних держав істотно зростають,

– заявляє у листі Путін.

Держдумі запропоновали розглянути законопроєкт 24 жовтня.

Що це за комісія?

Її створили відповідно до додаткового протоколу 1977 року до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, який стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

Цей протокол був ратифікований СРСР в 1989 році. Законопроєкт пропонує відкликати визнання комісії Росією.