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      Путін мало не згорів у пожежі з доньками 23 роки тому: подробиці

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      Путін з доньками та колишньою дружиною Людмилою / spletnik.ru

      Президент Росії Володимир Путін дивом вижив під час пожежі, що спалахнула на його дачі під тодішнім Ленінградом (нині Санкт-Петербург). Інцидент стався в 1996 році під час відпочинку з друзями.

      "Я особисто запитав у нього, чи правдива ця історія, і він підтвердив", – розповів агентству РИА Новости німецький журналіст, автор книги "Володимир Путін. "Німець" у Кремлі" Олександр Рар.

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      Путін був із друзями в сауні, коли будинок почав горіти. Він вбіг на другий поверх, де спали його доньки, і виніс їх, скинув униз на руки друзям. Він врятував їм життя,
      – додав журналіст.

      Він додав, що після порятунку дітей Путін згадав, що в будинку в дипломаті зберігаються всі його заощадження. Тож він ще раз вбіг у будинок і побачив, що всі гроші згоріли. Тільки натільний хрест господаря Кремля лежав незайманий.

      На переконання журналіста, "це така особиста історія, яка була чесно розказана".

      Дивіться відео з фактами про Володимира Путіна:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Володимир Путін Новини політики Діти і неповнолітні Пожежа Надзвичайні ситуації
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