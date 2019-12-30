Путін мало не згорів у пожежі з доньками 23 роки тому: подробиці

Президент Росії Володимир Путін дивом вижив під час пожежі, що спалахнула на його дачі під тодішнім Ленінградом (нині Санкт-Петербург). Інцидент стався в 1996 році під час відпочинку з друзями.

"Я особисто запитав у нього, чи правдива ця історія, і він підтвердив", – розповів агентству РИА Новости німецький журналіст, автор книги "Володимир Путін. "Німець" у Кремлі" Олександр Рар.

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Путін був із друзями в сауні, коли будинок почав горіти. Він вбіг на другий поверх, де спали його доньки, і виніс їх, скинув униз на руки друзям. Він врятував їм життя,

– додав журналіст.

Він додав, що після порятунку дітей Путін згадав, що в будинку в дипломаті зберігаються всі його заощадження. Тож він ще раз вбіг у будинок і побачив, що всі гроші згоріли. Тільки натільний хрест господаря Кремля лежав незайманий.

На переконання журналіста, "це така особиста історія, яка була чесно розказана".

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