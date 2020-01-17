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      БЛОГ Віктор Шендерович
      Російський письменник-сатирик, ліберальний публіцист, правозахисник.

      Путин от власти не уйдет

      1082
      Владимир Путин / kremlin.ru

      Не понимаю болезненного возбуждения почтенной образованной публики по поводу произошедшего.

      Что, собственно, такого произошло? Что вам было неясно до, что нового стало ясно теперь? Какая вам разница, кого именно они там куда передвинут или сократят, и что конкретно означает зубков, если он мишустин? Зачем так волноваться, если вы не в доле?

      Подробней: Михаил Мишустин стал премьером России: Путин подписал указ

      Путин от власти не уйдет. Прозорливым это было понятно давно, адекватным – после 2012 года, остальные продолжают ждать и верить, но это уже не лечится.
      НЕ УЙДЕТ ОН.

      А каким именно образом не уйдет – какая вам, настаиваю, разница? Изменение Конституции этого государства, создание другого, война с третьим... Он не уйдет! Либо мать-природа приберет этого старого коня, вместе с его вечной переправой, прямо при исполнении, либо тетушка-история устроит России такое, что россиянам придется ненадолго выйти из анабиоза и пристроить в растопыренные пальцы вилы, на которых Путина и вынесут вон, причем все еще при исполнении, разумеется.

      Но в этом варианте уже не будет иметь значение ни фамилия премьера, ни распределение полномочий, ни конституционное устройство страны.
      Короче, это происшествие носит совершенно технический характер, и не стоит на него отвлекаться. Живем как жили, кочумаем помаленьку.

      Знайте больше: Послание беды: зачем Путин затеял конституционный переворот и к чему готовиться Украине

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      Автор: Віктор Шендерович
      Теги: Новини політики Володимир Путін Відставка уряду Росії Публікації Новини Росії
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