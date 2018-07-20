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Телеканал новин 24 Блоги Семен Кабакаєв
Семен Кабакаєв

Чому та коли ми повинні готуватись до другої військової кампанії Путіна

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НАТО
НАТО / Общественно-политическая газета "СЛОВО"

Путін попередив про наслідки, якщо Україна стане членом НАТО.

Він зазначив, що "колегам, які грають на загострення" і прагнуть включити Україну або Грузію до Північноатлантичного альянсу, "слід подумати про можливі наслідки такої безвідповідальної політики".

"Москва буде пропорційно реагувати на агресивні кроки НАТО, що представляють пряму загрозу для Росії".

А не пішов би ти на...., плішивий! Вступимо, щоб ти не робив.

Я нещодавно тільки казав, що ми повинні готуватись, я впевнений, що РФ не схоче відпускати Україну, імперські амбіції не дадуть. Ми повинні дуже швидко, не зважаючи на вступ в НАТО, готуватись до можливої другої військової кампанії. Треба усім розуміти, що окрім нас самих, нас ніхто не захистить.

Друга кампанія буде на декількох напрямках: військовий, політичний, інформаційний, економічний, суспільний та релігійний. На кожному з них РФ буде дестабілізувати ситуацію і проводити активні наступальні дії.

Ми повинні бути готові дати відсіч.

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Автор: Семен Кабакаєв
Теги: Новини України Публікації Новини політики Україна – Росія Володимир Путін НАТО
Джерело: Семен Кабакаєв
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