Путін продовжив санкції проти Заходу, але частково дозволив транзит українських товарів

Росія на рік продовжила власні санкції проти країн Євросоюзу, України, США, Австралії, Канади, Ісландії, Албанії, Чорногорії і Ліхтенштейну. Обмеження тепер діятимуть щонайменше до 31 грудня 2020 року. Водночас, у санкції проти України у Кремлі внесли деякі правки.

Указ про продовження російських санкцій набуває чинності з 24 червня, у день публікації його на порталі правової інформації Російської Федерації.

Про які санкції йдеться?

Про так зване продовольче ембарго. Росія ввела його у 2014 році з "метою захисту національних інтересів". Список країн вона періодично доповнювала тими державами, які ввели обмежувальні економічні заходи проти РФ через її агресію у 2016 році.

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Під заборону потрапили м’ясна, молочна, рибна продукція, овочі та фрукти, а також – субпродукти і тваринне масло із країн, що підпадають під російські санкції. Усі продукти із санкційного списку країн у Росії підпадають знищенню.



Так Росія знищує санкційні товари, які опиняються на її території/ фото Риа Новости

Щоправда, щодо України Росія частково скасувала обмеження стосовно транзиту. Тепер усі транспортні засоби й товари, які їдуть через територію Російської Федерації, повинні мати пломби з технологією "ГЛОНАСС", аналогом GPS. Вони дозволять відстежувати переміщення товару і транспорту, а водії повинні будуть мати обліковий талон. У разі порушення порядку використання пломб талони анульовуватимуть.

Наша позиція така: за умови застосування пломб, дозволити транзит українських товарів, санкційних товарів з тим, щоб ми були впевнені, що ці товари не залишаються в Росії,

– вважають у Федеральній митній службі Росії.

Зазначимо, що 20 червня Європейський Союз вирішив продовжити економічні санкції проти Росії через незаконну анексію українського Криму ще на рік – до 23 червня 2020 року та ще на півроку продовжити чинність економічних санкцій, пов'язаних з банківським, фінансовим та енергетичним секторами РФ.

Через санкції з боку Заходу Росія вже втратила до 5% ВВП, а це, приблизно, – 50 мільярдів доларів.

Що включають санкції проти Росії і хто під них підпадає – деталі тут.