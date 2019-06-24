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      Путін продовжив санкції проти Заходу, але частково дозволив транзит українських товарів

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      Росія продовжила власні санкції проти низки країн
      Росія продовжила власні санкції проти низки країн / Наш город

      Росія на рік продовжила власні санкції проти країн Євросоюзу, України, США, Австралії, Канади, Ісландії, Албанії, Чорногорії і Ліхтенштейну. Обмеження тепер діятимуть щонайменше до 31 грудня 2020 року. Водночас, у санкції проти України у Кремлі внесли деякі правки.

      Указ про продовження російських санкцій набуває чинності з 24 червня, у день публікації його на порталі правової інформації Російської Федерації.

      Про які санкції йдеться?

      Про так зване продовольче ембарго. Росія ввела його у 2014 році з "метою захисту національних інтересів". Список країн вона періодично доповнювала тими державами, які ввели обмежувальні економічні заходи проти РФ через її агресію у 2016 році.

      Дивіться також: Висновки Європейської ради щодо Росії: продовження санкцій і беззастережні вимоги

      Під заборону потрапили м’ясна, молочна, рибна продукція, овочі та фрукти, а також – субпродукти і тваринне масло із країн, що підпадають під російські санкції. Усі продукти із санкційного списку країн у Росії підпадають знищенню.

      санкційні товари Росія
      Так Росія знищує санкційні товари, які опиняються на її території/ фото Риа Новости

      Щоправда, щодо України Росія частково скасувала обмеження стосовно транзиту. Тепер усі транспортні засоби й товари, які їдуть через територію Російської Федерації, повинні мати пломби з технологією "ГЛОНАСС", аналогом GPS. Вони дозволять відстежувати переміщення товару і транспорту, а водії повинні будуть мати обліковий талон. У разі порушення порядку використання пломб талони анульовуватимуть.

      Наша позиція така: за умови застосування пломб, дозволити транзит українських товарів, санкційних товарів з тим, щоб ми були впевнені, що ці товари не залишаються в Росії,
      – вважають у Федеральній митній службі Росії.

      Зазначимо, що 20 червня Європейський Союз вирішив продовжити економічні санкції проти Росії через незаконну анексію українського Криму ще на рік – до 23 червня 2020 року та ще на півроку продовжити чинність економічних санкцій, пов'язаних з банківським, фінансовим та енергетичним секторами РФ.

      Через санкції з боку Заходу Росія вже втратила до 5% ВВП, а це, приблизно, – 50 мільярдів доларів.

      Що включають санкції проти Росії і хто під них підпадає – деталі тут.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Україна – Росія Санкції Санкції Росії проти України Євросоюз
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