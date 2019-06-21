Висновки Європейської ради щодо Росії: продовження санкцій і беззастережні вимоги

Лідери Європейського Союзу закликали Росію беззастережно звільнити українських моряків і судна, які були незаконно захоплені в Керченській протоці в листопаді минулого року. Окрім того, вони жорстко засудили видачу російських паспортів на тимчасово окупованих українських територіях.

Про це йдеться у висновках саміту ЄС, які були схвалені главами держав і урядів країн-членів ЄС у Брюсселі.

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Європейська рада знову звертається з закликом до Росії беззастережно звільнити захоплених українських моряків, повернути захоплені судна і забезпечити вільний прохід усіх суден через Керченську протоку відповідно до міжнародного права,

– заявили лідери ЄС.

Вони також висловили "крайню стурбованість у зв'язку з указом президента Росії від 24 квітня, який дозволяє спростити видачу паспортів в деяких районах Донецької та Луганської областей України, що суперечить духу і цілям Мінських угод".

"Європейська рада продовжуватиме стежити за ситуацією на Сході України і готовий розглянути подальші варіанти, в тому числі – невизнання російських паспортів, виданих в порушення Мінських угод, в тісній координації зі своїми міжнародними партнерами", – мовиться у висновках.

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Зазначимо, що 20 червня Європейський Союз вирішив продовжити економічні санкції проти Росії через незаконну анексію українського Криму ще на рік – до 23 червня 2020 року та ще на півроку продовжити чинність економічних санкцій, пов'язаних з банківським, фінансовим та енергетичним секторами РФ.

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