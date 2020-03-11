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      Путін закладає міну для Зеленського

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      Вода в Крим – нова пастка для Зеленського / Крым.Реалии

      Суперечливі заяви представників української влади щодо можливості відновлення поставок води в окупований Крим навряд чи можна вважати теоретичним обговоренням проблеми, для якої немає ніяких реальних приводів.

      В странах кулуарной политики – а именно такой страной, похоже, стала Украина после победы на президентских выборах Владимира Зеленского"вбросы" информации для проверки реакции населения – это обычное дело. И технология отработана до мелочей: "плохой полицейский" – премьер или лидер фракции правящей партии – делает резонансное заявление, от которого потом как будто отказывается, а "хороший полицейский" – министр иностранных дел – жестко это заявление опровергает. И так до следующего раза.

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      Подобная тактика позволяет предположить, что тема возобновления поставок воды могла подниматься в ходе российско-украинских консультаций. Ведь эти консультации тоже кулуарны. Мы не знаем, о чем на самом деле говорят Зеленский с Путиным, Ермак с Козаком, какие сигналы могут передаваться во время консультаций в Минске. Мы не знаем практически ничего. Но это вовсе не означает, что я хочу обвинить президента Украины и его команду в предательстве национальных интересов. Потому что не могу знать – или не должен знать – в каком контексте говорят о возобновлении подачи воды. А если его увязывают с освобождением заложников в Крыму? Или с прекращением обстрелов на Донбассе? Может ли президент Зеленский просто так отказаться от такой возможности? Даже без обсуждения?

      Впрочем, я предлагаю обсудить не то, зачем это могло бы быть нужно Зеленскому, сделавшему освобождение пленных и заложников краеугольным камнем своих подходов к российско-украинскому конфликту. Я предлагаю обсудить, зачем это нужно Путину. Ведь Путину, думаю, уж точно не нужно кого-то там освобождать – разве что очередного Цемаха, но для этого украинским спецслужбам такого Цемаха нужно еще найти и захватить. И вода, допускаю, Путину не очень нужна – последнее, о чем он думает, так это сельское хозяйство Крыма. Если не будет хватать воды для военных, перенаправят от населения и промышленности, так в России делают всегда и всюду, Крым – не исключение.

      Но вот что Путину, уверен, действительно нужно – так это дестабилизация Украины. Путину даже не нужно нащупывать болевые точки, он располагает их списком в докладах российских спецслужб. Ему даже спецслужбы не нужны, к нему в Москву прилетают целые делегации депутатов от ОПЗЖ, которые знают эти болевые точки не хуже нас с вами.

      И Путин, наверное, прекрасно понимает, что сама тема возобновления подачи воды – не говоря уже о попытках организовать подачу – это то, что способно взорвать украинское общество. И это то, что ему нужно – не вода, а возможность установить мину, которая может взорваться в любой момент.

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      Уверен, задача Путина – завлечь Зеленского на минное поле, установить как можно большое количество мин-ловушек, на которых впоследствии будет подрываться украинский президент, которые будут взрывать саму украинскую государственность.

      Тема возобновления подачи воды в Крым – просто одна из таких ловушек.

      Источник: Крым.Реалии

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      Автор: Віталій Портников
      Теги: Новини України Публікації Новини політики Володимир Зеленський Анексія Криму Новини Криму Володимир Путін Вода в Криму
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