Чому святкування було вдалим

Чому кажу "вдало відсвяткували"? На це є 2 причини.

До теми Феєричний парад до Дня Незалежності у яскравих фото

• По-перше, минулося без надзвичайних ситуацій. Не сталося ані катастроф, ані терактів, які міг би нам влаштувати один спільний знайомий – кремлівський карлик.

• По-друге, усі урочистості дійсно виявилися вдалими. І офіційний парад, і альтернативний Марш захисників, і авіапарад, участь в якому взяли винищувачі НАТО. Також річковий парад на Дніпрі – це взагалі вперше подібне влаштували.

Вечірній концерт у Національному спортивному комплексі "Олімпійський" також був вельми масштабним, цікавим та видовищним. Важко навіть пригадати, коли щось подібне музичне в Україні влаштовували останній раз.

Парад до 30-річчя Незалежності: дивіться відео

Як не крути, але 30 річницю відновлення Незалежності ми дійсно відсвяткували вдало. Я б зараз навіть вже сказав, що "вдало" – це я дуже скромний епітет підібрав.

Відновлення Незалежності

Тепер 2 слова про те, чому я роблю акцент на тому, що ми святкували саме річницю відновлення Незалежності. Це тому, що Україні точно не 30 років. І навіть не 330, а понад 1000 так точно!

Коли князь Володимир взявся влаштовувати киянам масові хрещення з язичників в християни, то на той момент українська держава вже існувала не один десяток років.

Довідка. Українців князь Володимир у 988 році хрестив киян. Це було 1033 роки тому.

Тож "30 річниця Незалежності України" – це відлік від певного моменту лише в сучасній нашій історії, коли ми звільнилися від залежності до радянської Московщини.

І щодо вражень від офіційного параду. Дивіться, навіть хейтери Зеленського – ті, хто терпіти не можуть нинішню "зелену" владу – навіть вони визнають, що парад був видовищним, вражаючим. Від нього щемило серце, а в душі була гордість за Україну та її військо.

Недоліки параду

Звісно, чимало було і спірних моментів. Наприклад, захмарний і неконтрольований ніким бюджет на це дійство.

Чимало було недопрацювань. Зокрема, відсутність пристойного звуку на Хрещатику. Щоб тисячі людей, які там зібралися, могли б бодай чути, що відбувається у конкретну хвилину.

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Щемливі моменти

Було і чимало дійсно вражаючих та вдалих моментів. Кожен побачив собі щось цікаве. Окрім красенів і красунь військових, техніки та авіації, когось вразили привітні поліцейські в білому. Когось вразила коробка чотирилапих.

Кожен побачив щось своє, але усіх, напевно, вразив спів юної дівчинки про Україну і те, як вона перед цим із квітами бігла Хрещатиком назустріч військовим.

Щемливий момент з дівчинкою на параді: дивіться відео

Путіна, на щастя, не потішили

Ще один вкрай важливий момент із тими учорашніми урочистостями. Точніше, із так званою альтернативною версією параду – ходою ветеранів. Офіційна його назва – Марш захисників України.

Так от, чому називаю його альтернативним парадом? Бо офіційна влада не має до нього жодного стосунку, адже влаштовують його громадські активісти та ветерани україно-російської війни.

Якщо ще 2 роки тому цей Марш захисників був такою собі фрондою та викликом з боку ветеранів владі Зеленського, то вже у 2021 році цей марш виглядав досить органічним продовженням офіційних урочистостей.

Варто побачити Юна українка виконала пісню "Україна" на параді до Дня Незалежності: чуттєве відео

Про якесь протистояння, спротив чи фронду владі з боку учасників вже не мовилося. Вже не було розділення серед українців, мовляв, лише один із цих парадів справжній. Такого вже не було!

Як на мене, це просто чудово, бо це реально міг би бути ще один чинник, який би розділив українське суспільство на 2 протилежні, ворожі табори. З цього б дуже радів, звісно, Путін. Однак хіба нам з вами воно треба – тішити Путіна своїми чварами?

І офіційний, і альтернативний паради були напрочуд душевними. Таким, які знайшли відгук в серцях кожного з українців. Таким, від яких подих перехоплювало й було дуже важко стримати сльози.

2 неприємні інциденти

В продовження теми параду. Все ж таки мали ми в цей день 2 неприємні інциденти.

Перший – коли червоною фарбою облили сходи Київради.

Другий – коли Петра Порошенка облили зеленкою.

Дивіться, про сходи КМДА тут й говорити особливо немає про що. Виглядає як класична провокація. Класична спроба скористатися моментом для привернення до себе уваги та відволікання уваги від більш важливих речей. Або ж просто спроба зіпсувати усім нам свято.

Водночас інцидент із обливанням зеленкою Порошенка, як на мене, набагато цікавіший. В цій історії бачу певне подвійне дно.

Кому вигідна зеленка для Порошенка

Я собі подумав, а хто саме від цього інциденту із зеленкою отримав найбільше преференцій? Так от, якщо критичне мислення не вмикати, то відповідь очевидна. Від цього інциденту виграла, звісно, нинішня влада, яка Порошенка не любить. Вона пораділа черговому приниженню сивочолого Гетьмана.



Порошенка облили зеленкою / Фото "Укрінформу"

Принаймні, саме так вважають нині прихильники п'ятого президента, які наввипередки тепер Зеленського звинувачують, що це мало не він особисто замовив напад із зеленкою на Петра Порошенка.

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Утім, направду, найбільше з цієї не надто красивої історії виграв сам Петро Порошенко. Будьмо чесними, лише завдяки цьому інциденту він і потрапив в усі можливі випуски новин. Лише завдяки цьому інциденту про Петра Порошенка 24 серпня згадував не тільки його "Прямий" та "5 канал", але й решта національних та іноземних телеканалів.

Звісно, я у жодному разі не стверджую, що цей напад був штучним і зрежисованим самим Порошенком, але, як то кажуть, поганий піар – це хіба некролог. Усі решта згадування в ЗМІ – це для політика завжди радість.

Ба більше, для Петра Порошенка, про якого українці останнім часом згадують хіба в контексті судових проти нього позовів та надзвичайних інцидентів, на кшталт обливання його зеленкою.