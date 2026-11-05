Британія не запросить Путіна на саміт G20 наступного року

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем 5 листопада заявив про відмову кликати президента Росії Володимира Путіна на саміт G20. Очільник британського уряду відповів категоричним "ні" на запитання щодо участі лідера країни-агресорки.

Як повідомляє видання The Economist, британська влада визначилася зі своєю позицією щодо участі російської делегації під час підготовки до міжнародної зустрічі.

Яка позиція Бернема?

На пряме запитання журналістів про можливе запрошення очільника Кремля британський лідер дав коротку однозначну заперечну відповідь.

Офіс прем'єр-міністра Великої Британії наразі не надав додаткових коментарів щодо цього рішення. Лідери країн, які приймають зустрічі такого рівня, традиційно запрошують усіх представників блоку на щорічні засідання.

Контраст із позицією Вашингтона

Держсекретар США Марко Рубіо у вересні повідомляв, що Вашингтон надіслав запрошення Путіну на зустріч G20 у Маямі, заплановану на грудень.

За його словами, такий захід мав створити можливість для взаємодії з президентом Дональдом Трампом та іншими світовими лідерами.

Попри спроби країн Заходу ізолювати Росію після початку повномасштабного вторгнення в Україну, Москва формально зберігає своє членство у складі G20. Проте Велика Британія вирішила відійти від традиційного протоколу дій організаторів заходу.

Саміт лідерів G20 наступного року має відбутися в листопаді в Манчестері. Це місто є ключовим центром регіону на північному заході Англії, де Енді Бернем раніше працював мером.