Візит Лукашенка в Москву – це справді про війну. Але не реальну, а перш за все, інформаційну. Про це пише Вадим Денисенко.

Візит Лукашенка слугуватиме нагнітанню панічних настроїв

Лукашенко не погодиться надати свою територію для нападу на Україну та країни Балтії, допоки його в цьому підтримує Китай. А Китай його підтримує. Але на тлі інформації про підготовку агресії проти однієї з балтійських країн (через що в Москву і приїздив Реткліфф) візит Лукашенка набуває нових фарб.

Після цього візиту з'явиться маса нової конспірології, яку викидатимуть росіяни і яку з радістю тиражуватимуть західні та українські ЗМІ. Таким чином, градус тривожності різко зросте. І все це буде відбуватися на тлі зальотів російських літаків на територію країн НАТО і ударів по кораблях в територіальних водах Румунії.

План Путіна на найближчі два місяці

Путіну потрібна істерія в Європі, але йому набагато важливіше, щоб Трамп, який вже пішов на контакт (візит Реткліффа і є цим контактом), повернувся до духу Анкоріджа – 2.

Ця інформаційно-кінетична операція має свої часові рамки – вибори в США.

Напасти до американських виборів – це утопити Трампа, адже тоді він програє і Конгрес, і Сенат. Тому, з одного боку, Трамп має час, щоб перейменовувати озера і океани, але паралельно він змушений буде звертати увагу на розгортання російської гібридної операції. Бо вона обовʼязково впливатиме на хід виборів.

Різке зростання обстрілів України і, зокрема, Києва – частина цієї операції. Путіну вкрай важливо різко погіршити морально-психологічний стан населення і спробувати зламати волю до опору. Паралельно з тим він спробує продати припинення обстрілів за максимальні поступки.

Життя, як завжди, внесе свої корективи, але, схоже, це російський план "А" на найближчі кілька місяців.