У Путіна – образ альфа-самця міжнародної політики, – Лещенко

Президент Росії Володимир Путін створив собі образ альфа-самця міжнародної політики. Він "славиться" своїми фотографіями, на яких позує напів оголеним, а також дуже ображається на закиди у свій бік.

Таку думку висловив журналіст Сергій Лещенко у програмі "Що це було?". Він зазначив, що для багатьох Путін впізнаваний саме в образі вершника з оголеним торсом на коні.

Зверніть увагу Війна завжди приходила Путіну на допомогу, – Яковина

"Путін перебуває в образі такого альфа-самця міжнародної політики. Він вже десятиліттями з цього образу не виходить", – сказав Лещенко.

Журналіст Олексій Печій висловив думку, що останнім часом Путін відчув багато ударів у свій бік. Його образ суттєво постраждав.

"Був величезний удар по цьому альфа-самцю, коли Байден назвав його вбивцею. Путін покликав на дебати, а Байден проігнорував", – зауважив Печій

Стратегія Байдена – не прибрати Путіна з посади президента Росії, а на початках просто максимально мінімізувати його вплив на зовнішній світ,

– додав він.

Випуск програми "Що це було?" за 7 квітня 2021: дивіться відео