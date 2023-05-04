У Путіна придумали нову версію "атаки" дронів на Кремль й приплели до неї США

Після звинувачень у замаху на життя Путіна під час нібито "атаки" українських безпілотників, Росія вирішила перекласти відповідальність на США. І навіть взялись погрожувати Вашингтону.

Так, рупор російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що спроби Києва та Вашингтона "відхреститися" від причетності до "атаки" БПЛА на Кремль "сміховинні". Втім, здається, самим росіянам не до сміху, вони налякані.

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Наразі Пєсков заявив, що саме Вашингтон стоїть за атакою Києва на Кремль.

Важливо, щоб Вашингтон, причетний до атаки на Кремль, розумів небезпеку такої безпосередньої участі у конфлікті,

– заявив кремлівський посіпака.

За бідканнями Пєскова, без Вашингтона Україна, мовляв, не приймає подібних рішень.

"Такі рішення – визначення цілей та засобів – це все диктується Києву з Вашингтона", – додав Пєсков.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що бачив повідомлення з Москви про атаку безпілотників на Кремль, у якій російська влада звинувачує Україну. Очільник американського відомства сказав, що "жодним чином не може їх підтвердити".

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