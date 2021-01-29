Питання не перебуває на порядку денному, – у Путіна прокоментували приєднання Донбасу

Росія не планує включати до свого складу окупований Донбас. У Володимира Путіна заявили, що це питання не перебуває на порядку денному.

Джерело: ТАСС

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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував заклик російської пропагандистки Маргарити Симоньян. Вона заявляла, що окуповані частини Донецької та Луганської областей слід включити до складу Росії.

Що про це кажуть у Путіна

Маргарита Симоньян є медіаменеджером і журналістом. Вона жодним чином не може бути виразником офіційної позиції Російської Федерації,

– заявив Пєсков.

За його словами, питання включення Донбасу до складу Росії не перебуває на порядку денному.