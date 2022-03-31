Путіна всі послали за російським воєнним кораблем

Спочатку Пєсков заявив, що секретний план переходу в оплаті на рублі передбачав, що оплата буде йти не в рублях.

Потім Путін підтвердив, що європейці будуть платити у євро чи доларах. Як, вони, власне і платили.

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Путіна всі послали

От що відбувається, коли тебе консолідовано посилають услід за російським кораблем. Хоча ми почали сподіватися, що Путін-таки накладе сам на себе ембарго. Але воно виявилося хворим, але вже й не таким дурним, як виглядає.

Але головне – не забути розповісти на російському телебаченні, що Путін всіх переграв і що Банк Ватикану заплатить за Ватикан у рублях. І головне – не пояснювати, скільки там Ватикан купує газу, навіщо їм взагалі той газ і чи не ним вони збираються опалювати пекло на росіян.

Ах да, ще розрахунки із Сирією вдалося перевести у рублі. Це стратегічний успіх і геополітичний прорив. І дипломат від Талібану розпочав свою роботу, підтверджуючи, що ніякої ізоляції Росії від терористичного світу немає.

Ще одна ідея Путіна провалилася / Фото Getty Images

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Все, як у запланованому героїчному відступі від Ірпеня, який був передбачений генеральним геніальним планом путінських генералів, який передбачав, що вони кинуть війська, які їм потрібні для атаки на Донбас, під Київ, щоб відволікти українську армію від прикриття Донбасу від тих військ, які під Києвом.

А розмов то було, а розмов…

І ці люди розповідали нам роками, що Україна то фейл-стейт. Але виявилось, що країна фейк – то Росія. А Україна має справжнє суспільство, справжню армію і справжню державність. Але на російському телебаченні, звісно, про таке не розкажуть.

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