У Путіна є синдром Жириновського і Сталіна, – Фесенко про загрозу для світу

Жириновський був не просто клоуном, який грав на сцені, його клоунада була шовіністична. Біда в тому, що Путін почав грати на публіку так само.

Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Він також зазначив, що Жириновський був дуже корисним для політичної системи Росії, а Путін багато в чому зараз уподібнюється йому.

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"Російська політика застрягла в часі, а зараз взагалі деградує і активно повертається в радянщину", – вважає політолог.

Зараз відбувається радянізація Росії, при чому в найгіршому їх прояві. Роблять це старі політики із часів 90-х. У нашій політиці нікого не залишилось з цього часу, у нас навіть ті, які були 20 років тому – відійшли від активного політичного життя, говорить Володимир Фесенко.

Майбутнє для світу і Росії

На думку політолога, Росія законсервувалась в таких політиках, як Жириновський, Зюганов та Путін. Колись Володін, голова Думи, сказав що Путін – це Росія, а Росія – це Путін.

Боюсь, що у Путіна проявляється не тільки синдром Жириновського, а й Сталіна. Ось ця бункерна параноя, коли людина ховається від власного оточення і боїться власної тіні,

– застерігає Фесенко.

Це поєднання в одній особі і Жириновського і Сталіна це загроза не лише для нас, а й для всього світу і самої Росії.

Синдром Сталіна та Жириновського у Путіна: дивіться відео



