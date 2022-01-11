Альянс и Россия прямо сейчас готовятся к важному раунду переговоров, но уже сейчас США дали понять Кремлю, что их требования никого не интересуют, пока те не прекратят нагнетать обстановку вокруг Украины.

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НАТО готовится к сценарию

С одной стороны, США и весь коллективный Запад продвигают идею мирного диалога и в какой-то мере даже успокаивают россиян, но с другой – все прекрасно понимают, что в случае срыва этих переговоров действовать придется жестко. НАТО к такому сценарию активно готовятся.

В Женеве прошел первый раунд переговоров между Вашингтоном и Москвой. Продолжались они чуть более 7 часов и никакого существенного результата не принесли.

Каждая сторона осталась при своем. Однако, по окончанию этих переговоров, представитель России Сергей Рябков разразился кучей истеричных заявлений, что, мол, к России никто не прислушался, но это не значит, что Кремль собирается отступать.

Истеричность Рябкова – ожидаема

Такая истеричность очень показательна и ожидаема. Ведь Россия постоянно пытается обвинить другие страны в агрессии, хотя на деле только она эту агрессию и проявляет.

Ей наконец-то в лицо об этом сказали. Реакция же США на первый раунд переговоров оказалась более сдержанной. Там просто в очередной раз заявили, что у России есть всего 2 варианта дальнейшего развития событий.



Истеричность Рябкова – ожидаема и показательна / Фото Интерфакс

Какая позиция США

США в очередной раз подчеркнули, что они продвигают общую позицию совместно со своими союзниками и она не понравится Кремлю. Но у Путина всегда остается вариант мирного решения конфликта.

При этом Белый дом дает четко понять России, что для того, чтобы запустить этот мирный процесс, Кремль должен:

отвести свои войска от украинской границы;

прекратить военное давление на Украину.

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Истеричные заявления Захаровой

В ответ на заявления Джен Псаки, проснулась и "пресс-алкаше" российского МИДа Мария Захарава. Она, в духе того же Рябкова, вбросила несколько истеричных заявлений, что Россия просто ждет уступок от США, отвода их войск и выполнения безумных требований Путина.

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При этом саму Псаки Захарова вообще обвинила в некомпетентности. Мол, тебя на переговорах даже не было, а потому ты не знаешь, о чем говоришь.

Но, как по мне, в Белом доме все проверяют очень тщательно, а потому и на рассказы Кремля о "гарантиях безопасности" или о том, что те даже и не собирались никогда вторгаться в Украину – никто не ведется.

Россияне почувствовали себя загнанными в угол

С другой стороны, очевидно, что россияне почувствовали себя загнанными в угол. Ведь уже 12 января пройдут переговоры России с НАТО, и Кремль идет на них с пустыми руками.

В Москве понимают, что там их требования о нерасширении Альянса уж точно никто слушать не будет.

Ведь встреча с делегацией США это диалог с одной страной, а на переговорах с НАТО слово могут взять десятки членов Альянса, которые напрямую на себе ощущают угрозу со стороны России, и уж точно не заходят идти ни на какие уступки.

К таким членам НАТО можно отнести страны Балтии, Польшу и даже Турцию, у которой несмотря на все споры с США достаточно четкая позиция по вопросу российской агрессии.

Более того! На совете Украина – НАТО наша страна передала членам Альянса свои аргументы, которые НАТО должен предъявить России, и те их спокойно приняли и учли. Что опять подтверждает главное правило – никаких решений по Украине без Украины.

Реакция НАТО будет жесткой

При этом несмотря на сдержанность Украины и слаженную позицию Запада, неизвестно, насколько далеко Путин может зайти в своей агрессии. Потому накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готовится к любому развитию событий. И в случае срыва диалога – реакция НАТО будет жесткой.



Столтенберг рассказал о сценарии Альянса / Фото с сайта НАТО

Конечно, не стоит ожидать, что НАТОвские солдаты ринуться защищать Украину в случае вторжения России. Ведь наша страна не подпадает под положения НАТО о коллективной безопасности. Однако вооружать Украину точно будут, и, более того, делают это уже сейчас.

Вашингтон поднимает ставки

В американских СМИ появилось сообщение, что США выделили дополнительные 200 миллионов долларов военной помощи для Украины. Эту поддержку не хотели афишировать, чтобы не сорвать диалог с Москвой. Но после встречи в Женеве американцы похоже поняли, что Москва не хочет успокаиваться, а потому Вашингтон поднимает ставки.

Тм временем, пока Запад ведет диалог с Россией, Украина точно так же проявляет стремление к мирному урегулированию. Накануне глава Офиса Президента Андрей Ермак провел переговоры с советниками лидеров Франции и Германии.

Отметим! Во время встречи Украина продвигала идею возобновления нормандского формата и проведения прямого диалога с Россией.

Вероятно, что в кулуарах встречи с представителями Германии и Франции Украина в очередной раз подняла вопрос и о поставках летального оружия. Ведь очевидно, что Россия успокаиваться пока не собирается, а потому следует готовиться к любым сценариям.

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США это понимают лучше всех, а потому и прибегают к так называемой "беспощадной дипломатии", о которой неоднократно говорил президент Джо Байден.

То есть США пытаются склонить Россию к диалогу и мирному решению конфликта в Украине, но при этом готовят сильный пакет военной помощи для Киева и усиливают восточный фланг НАТО, чтобы вероятное вторжения российских войск в Украину обошлось Кремлю как можно дороже.