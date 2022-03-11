У Путіна закінчується гарматне м'ясо

У Росії готові залучати для війни в Україні найманців із Близького Сходу та Африки.

У Росії відчувають гостру нестачу ресурсів для війни з Україною та моральної підтримки з боку інших країн. Причому в першому випадку йдеться про людські та технічні ресурси, в яких "друга" армія у світі виявилася обмеженою після не повних двох тижнів війни з Україною, а в другому – Росію практично ніхто не підтримав. Ну, як практично… За винятком країн, які вже не перший десяток років перебувають у списках ізгоїв і терористів.

Для розуміння Ресурси "другої" армії світу закінчилися після другого тижня війни проти України

Росія залучає найманців для війни

У зв'язку з цим Росія зараз вирішила одним пострілом убити одразу двох зайців.

По-перше, Сергій Шойгу оголосив, що з країн Близького Сходу на Донбас можуть приїхати понад 16 тисяч добровольців, готових допомагати так званим "ДНР" та "ЛНР" у боротьбі за "незалежність".

Тобто Росія починає звозити з країн, режими яких союзні Москві, таких як Сирія, Іран, країни Африки (ЦАР, Лівія ...) гарматне м'ясо на Донбас, під виглядом допомоги цих країн, насамперед, так званим "ДНР" і "ЛНР".

Знов-таки, допомога для "ДНР" та "ЛНР", але ніяк не "великої" та "могутньої" Росії, яка й так "справляється" з "денацифікацією" України!

Це їм не допоможе

У цього маневру з найманцями є і зворотний бік – імітація моральної підтримки Росії.

Тобто, у той час як увесь світ з Україною, підтримує Київ переважною більшістю, кілька країн з тиранічним та деспотичним кривавим режимом, мають виявити у свідомості росіян цю саму підтримку Росії.

Звичайно, якби Китай надіслав свою десантуру, то це була б зовсім інша розмова, але Китай не поспішає Росію підтримувати так, як того хотілося б у Москві. Та й не підтримає.

По-друге, Сергій Шойгу запропонував передати низку озброєння, знову ж таки, так званим "ДНР" та "ЛНР" і Володимир Путін цю пропозицію прийняв.

Виникає питання – ви ввели війська в Україну вже відкрито, до чого ці ігри в "ДНР" і "ЛНР"? Говоріть прямо – ми здійснюємо додаткове перекидання сил та коштів в Україну. Але ні, гра в недореспубліки продовжується для імітації певної вищої мети, що виправдовує в хворій свідомості маразматиків, що вижили з розуму, при владі все це кровопролиття.

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