У Путіна заявили, що війну в Україні можна закінчити до кінця доби

Російські марення щодо війни проти України часто мають мало що спільного з тим, що насправді відбувається як на полях боїв, так і навколо.

"Взяти Київ за три дні" та "втрат немає" – саме це повторювали російські пропагандисти з перших днів війни. Ці слова стали певними символами російського зухвальства, які нічим не обґрунтовані.

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Їх танки й справді були поблизу Києва вже на початку військового вторгнення через те, що Росія вирішила напасти зі сторони Білорусі. Але захопити Київ ні за три дні, три тижні чи три місяці так і не вдалося. А от щодо втрат, то вже з перших днів рахунок пішов на сотні. І на 125-й день протистояння (28 червня) становить 32250 ліквідованих російських загарбників.

Ще одна улюблена фраза російських пропагандистів про те, що "спеціальна воєнна операція йде за планом". Правда цей план вони нікому не показують. Не показували вони його і коли їх війська були на Півночі України, і коли українська армія вибила окупантів з цих регіонів, завдавши їм поразки. В них і далі все "йшло за планом", навіть поспішний відступ.

Тепер же в Росії вирішили заявити, що війна може закінчитися "до кінця доби". Але одразу уточняють, що не через воєнну перемогу Росії, а лише у випадку, якщо українська влада капітулює та виконає всі умови Росії, а наші військові складуть зброю. Про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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За тим самим принципом війна може закінчитися до кінця доби, якщо російські окупанти складуть зброю, а Росія оголосить про свою капітуляцію. Правда вже після цього буде потрібен час для визначення репарацій, які змушена буде заплатити Росія за війну проти України. Та покарання усіх російських військових злочинців. На це треба буде трохи більше часу, аніж "до кінця доби". Однак це вже буде після того, як війна закінчиться, і Україна здобуде перемогу.

Коли закінчиться війна Росії проти України

Прогнозувати закінчення війни, коли тривають активні бої поки важко. Росія мало не щодня використовує ракети для обстрілу української території. І ніхто достеменно не знає, скільки ще ракет залишилося в Росії. Окрім того, це держава з ядерною зброєю, і оцінити те, чи Росія наважиться її використати вкрай складно. До цього окупанти використали майже всі види неядерного озброєння у війні проти України, у тому числі й новітні крилаті ракети.

Важливим чинником є те, яке озброєння у цій війні буде використовувати Україна. Наша держава отримує його від західних партнерів. Воно переважає російські аналоги. Але є питання щодо його кількості. Українські високопосадовці неодноразово заявляли, що російські окупанти на деяких ділянках фронту в десятки разів переважають українських захисників щодо кількості озброєння. Мова йде, в першу чергу, про артилерію.

Про перемогу України у війні з Росією говорив і український президент Володимир Зеленський під час спілкування з лідерами країн G7: "Нашого спільного потенціалу абсолютно достатньо, щоб перемогти російську армію – вона не вміє воювати. Всі операції, які ми проводимо для деокупації наших територій, показують одне: окупанти сиплються, коли на них є чим тиснути. Протистояти вони не вміють". Відтак він закликав всі країни спільно "натиснути й відтіснити окупантів з нашої української землі".

Про переломний момент у війні говорив і начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов. Він заявив, що на початку серпня може бути переломний момент у війні, після чого бойові дії знизяться майже до нуля. А перемогою України буде відновлення її в кордонах 1991 року.

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