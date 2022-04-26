Путіну доповідають тільки про успіхи, причому про майбутні, – Арестович про параною Кремля

В Кремлі параноя: схоже, що до Путіна бояться йти з поганими новинами щодо війни з Україною, а тому продають "майбутні перемоги".

Путіну продають "майбутні перемоги"

Однак, це помилкова стратегія, адже на ці "майбутні перемоги" навіть натяку немає. Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі у Марка Фейгіна.

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Там настільки втрачено управління, якщо на початку ми говорили, що Путіну не доповідають, тому що вони "совки" в гіршому сенсі слова і бояться начальства, то зараз, мабуть, в бункері панує параноя, що не можна взагалі прийти з поганою новиною,

– сказав він.

Така гра матиме катастрофічні наслідки

За словами Арестовича, клерки у погонах говорять не "ми взяли село", а "ми візьмемо", тобто, треба продовжувати.

Абсолютна спроба вгадати, що хоче начальство. Це означає або дикий страх, або неможливість прорахувати позицію,

– додав радник.

Арестович припустив, що в Росії уже можуть бути репресії.

Радник дивується таким тимчасовим рішенням військових, адже "що буде, якщо обіцяної перемоги 9 травня не буде".

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