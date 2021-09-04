Путіну наплювати, що про нього думає Захід, – російський журналіст

Володимир Путін має власні фантазії та амбіції. Його велика мрія – російська імперія. Саме тому очільнику Кремля абсолютно байдуже на те, що думає Захід.

Про це в ефірі 24 каналу розповів російський журналіст Ігор Яковенко. Він запевнив, що думку Путіна вже не змінить ніщо.

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"Для Путіна думка Заходу грає все меншу і меншу роль. Він для себе все вирішив", – зауважив Яковенко.

Російський журналіст наголосив, що були події, які могли цьому посприяти. Зокрема, вигнання Росії з "Великої вісімки", а також слова Байдена про "Путіна-вбивцю".

"Я б не сказав, що це кінцева, але достатньо серйозна подія на шляху до того, щоб Путіну стало взагалі плювати на те, що про нього думають в Європі", – зазначив Яковенко.

У Путіна є своя "формула"

За його словами, в президента Росії є своя "форма міжнародних відносин".

Хай не люблять. Головне, щоб боялись,

– пояснив Яковенко позицію Путіна.

Журналіст додав, що насправді головна ідея Путіна у тому, що все можна купити. "І лідерів, і політиків. Купується і суспільна думка на Заході. Те, що не можна купити – це не має значення. Приблизно таку формулу вибрав Путін для спілкування з Заходом, наразі нічого не зміниться", – підсумував Яковенко.

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