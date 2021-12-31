Хотя, в российской прессе новости о переговорах начинались фразой "Джо Байден позвонил…" Ну а как же иначе, ведь это президент США напрашивается постоянно на разговор с очень занятым Путиным, но никак не наоборот!

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"Старые" требования Путина

И все же, данный телефонный разговор я изначально считал бессмысленным, поскольку в таком формате невозможно решать те или иные проблемные вопросы, а лишь обговаривать позицию и перспективу решений. Важно то, что еще во время прошлой видеоконференции позиции и перспективы были обсуждены.

Так и случилось. Ничего нового и кардинально поворотного этот разговор не привнес в решение нынешней проблематики, создаваемой Россией как у границ с Украиной, так и за ее пределами.

Владимир Путин в ходе телефонного разговора вновь потребовал от Джо Байдена "твердых правовых гарантий", исключающих продвижение НАТО на Восток и размещение определенных систем вооружения в близости от российских границ. Собственно, все то же самое он уже "требовал". Так зачем это повторение? Напоминание Джо Байдену или просто президент РФ забыл, что уже говорил об этом?

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Что сказал Байден

В свою очередь президент США Джо Байден заверил Путина, что у Вашингтона нет намерений, размещать на территории Украины ударные наступательные вооружения, но если Россия предпримет шаги по вторжению в Украину, то США и их союзники на это соответствующе отреагируют.

Байден напомнил Путину, что у него есть два пути разрешения нынешнего кризиса: дипломатия и деэскалация, либо сдерживание и последствия.

Так собственно, зачем был нужен этот разговор, если он не дал каких либо результатов, кроме тех, что до того уже были известны? Создается такое впечатление, что для Владимира Путина в условиях его изоляции и вправду не хватает внимания со стороны мировых лидеров. Придворные марионетки и подконтрольные руководители типа Александра Лукашенко, Башара Асада, Никола Пашиняна и прочих – не радуют. А с высшей лиги Путина уже давно выбили.

Путина поставили в неудобное положение / Фото из архива сайта 24 канала

На самом деле, это было довольно жалкое зрелище, когда престарелый президент напрашивался на разговор в очень поздний для него час. Накануне разговора я уже писал, что только этим фактором, телефонного звонка в 23:30 по Москве, в то время как в США было начало рабочего дня, Путина поставили в очень неудобное положение, причем представители его же администрации.

Собственно, по итогу данный телефонный разговор не совершил абсолютно никаких прорывов. С другой стороны, он лишь подчеркнул нестабильное и неуверенное положение Владимира Путина, который в решении внешнеполитических задач не способен опираться на мощную и профессиональную дипломатию.

Единственное, что он может использовать – угрозы и шантаж посредством военной составляющей и это лишь подчеркивает степень деградации России, как переговорщика, за эти 8 лет. Но в этом и заключается, как и главная проблема, так и угроза, исходящая от России.

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