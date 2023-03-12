Скоро ніхто не згадає про "Вагнер", – майор ЗСУ про те, скільки бійців залишилося в Україні

У ЗСУ відзначають, що майже все українське угрупування ПВК "Вагнер" дуже швидко закінчиться під Бахмутом. Їх масово ліквідовують на цьому напрямку.

На піку діяльності під Бахмутом їхня чисельність сягала 45 тисяч військових. Це були і мобілізовані, і в'язні – все, що змогли зібрати й кинути на фронт. Про це 24 Каналу сказав ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман.

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Від ПВК "Вагнер" майже нічого не лишилося

"Зараз з 45 залишилося 7 тисяч. Вважати ПВК "Вагнер" якимсь потужним угрупуванням вже неможливо. Воно існує де-юре, а де-факто – це вже не є серйозний військовий підрозділ, адже їх залишилося вкрай мало", – переконаний військовий експерт.

Вагнерівці продовжують вдаватися до якихось дій. Загальновідомим є конфлікт їхнього ватажка Євгєнія Пригожина з міністром оборони Сєргєєм Шойгу та начальником генштабу Валєрієм Гєрасімовим.

Пригожин намагався показати, який він вдалий вояка й усе захопити. Він п'ять разів "захоплював Соледар" і доповідав про це. Це не вплинуло на Путіна, і він віддав перевагу регулярним частинам – Шойгу та Герасимову,

– зауважив Гетьман.

Зараз Пригожин намагається виступати у ЗМІ, говорить, що не може зв'язатися ані з військовим, ані з політичним керівництвом. Бідкається, що вкрай потребує техніки, снарядів та набоїв. Мовляв, його просто кинули.

"Це каже про те, що Пригожин почав свою політичну кар'єру, тому що військова не вдалася. Він не зміг стати керівником російської армії. 7 тисяч вагнерівців – це буде його бойовий резерв для політичних дій всередині Росії", – вважає Гетьман.

На його думку, через деякий час люди насилу пригадуватимуть, що таке "Вагнер". З 2013 року компанія вела бойові дії у різних куточках світу, але сьогодні – потроху сходить нанівець.

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