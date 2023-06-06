Пригожин намагається накачати "політичні м'язи", – Галлямов пояснив мету керівника "Вагнера"

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин влаштовує "турне" по Росії. Йому потрібна база прихильників, щоб наростити "політичні м'язи".

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов. Відомо, що Пригожин нещодавно встиг дати пресконференції в кількох російських містах.

До теми Фортеця Бахмут – місце, де закінчиться епоха "вагнерівців"

Чи мітить Пригожин в президенти Росії

За словами Галлямова, Пригожин намагається отримати "політичні мускули". Адже на певному етапі силами одного ПВК "Вагнера" йому не обійтися. Але сумнівно, що він намагається стати президентом.

Пригожину потрібна певна соціальна база людей, яка його підтримуватиме або обожнюватиме. Це навіть може гарантувати йому безпеку під час перехідних процесів в Росії.

Коли система слабшає, то фактор суспільної думки завжди важливий. Ось прийде хтось новий – і, щоб сподобатися лібералам, заарештує Пригожина. Без соціальної бази він стане об'єктом, який притягуватиме до себе політичні атаки,

– вважає Галлямов.

До теми – дивіться розмову з Аббасом Галлямовим на ютубі 24 Каналу

Звісно, згодом Пригожин може конвертувати соціальну базу в похід у політику. Але, ймовірно, це не буде президенство через значну кількість вимог до кандидата. А-от створення політичної партії та прохід у парламент – це вже реальніший варіант.

За нього проголосують як за депутата. Оце так зване "правдорубство" може частині людей сподобатися,

– розповів Галлямов.

Вагнерівці взяли в полон російського комбата: коротко

Наприкінці травня Пригожин оголосив, що виводить ПВК "Вагнера" з Бахмута після буцімто "захоплення міста". А нещодавно скаржився на проблеми з російськими військовими.

Загарбники з 72-ої окремої мотострілецької бригади Росії замінували шлях відходу вагнерівцям з Бахмута. Під час розмінування вони обстріляли терористів з "Вагнера".

Згодом вагнерівці взяли в полон підполковника Романа Веневітіна, який виявився комбатом тієї 72 бригади Росії.