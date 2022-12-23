ПВК "Вагнера" кинула воювати проти України 40 тисяч російських ув'язнених, – Білий дім

Росія дедалі більше покладається на ПВК "Вагнера", що належить олігарху Євгену Пригожину, для ведення повномасштабної війни в Україні. Наразі проти українців воює приблизно 50 тисяч вагнерівців.

За оцінками американської сторони, лише 10 тисяч з них є "контрактниками", а решта 40 тисяч – російські ув'язнені. Про це заявив координатор Ради національної безпеки США з питань стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

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За його словами, засновник ПВК "Вагнера" Пригожин і пов'язані з ним особи вербують засуджених у російських в'язницях для участі у бойових діях в Україні, оскільки інші шляхи вербування не є успішними.

Деякі з ув'язнених, яких завербували в найманці, мають "серйозні медичні проблеми",

– додав Кірбі.

Крім того, за оцінками Білого дому, Пригожин витрачає понад 100 мільйонів рублів на місяць на фінансування операцій ПВК "Вагнера" в Україні, а його "приватна армія" воює разом з російськими військами.

"Для нас очевидно, що група "Вагнера" стає центром сили, який конкурує з російськими військовими та іншими російськими міністерствами", – підсумував Кірбі.

Зауважимо, що раніше на цвинтарі на Кубані виявили алею, де поховані 50 вагнерівців, які загинули в Україні. Усі вони – зеки, яких на війну завербували у в'язницях. Водночас місцеві мешканці розповіли журналістам, що багатьох вагнерівців кремують.

Як вагнерівці воюють проти України

Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий розповів, що Приватна військова компанія "Вагнера" вербує ув'язнених та використовує їх як гарматне м'ясо. Залишки старих вагнерівців, справжніх спецпризначенців, перебувають на командних пунктах.

За словами Череватого, вагнерівці за будь-яку провину карають дуже жорстко. Як правило, смертю. Тому відступити від виконання завдань неможливо.