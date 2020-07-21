Вранці 21 липня на трасі Львів – Шегині у ДТП потрапили три автомобілі. Спричинив аварію водій, який був у стані алкогольного сп’яніння. У результаті постраждали п’ятеро людей.

Аварія на Львівщині: як все було

ДТП з багатьма потерпілими трапилася приблизно о 10:00 у селі Бартатів Городоцького району Львівської області, повідомляє пресслужба поліції Львівщини.

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На автодорозі Львів – Шегині 38-річний львів’янин, який був за кермом автомобіля Mitsubishi Galant, виїхав на смугу зустрічного руху.

Там він зіткнувся з автомобілями Range Rover, яким керував 47-річний мешканець району, та ВАЗ-2108, за кермом якого перебував 26-річний житель Городоччини.



На Львівщині п’яний водій спричинив ДТП / Фото Нацполіції

Є багато потерпілих

У результаті аварії постраждали п’ятеро людей. Зокрема, ушкодження отримали водій та 45-річна пасажирка Range Rover, водій та пасажирка ВАЗу, а також водій Mitsubishi Galant.

Усіх потерпілих госпіталізували. Наразі лікарі уточнюють їхні діагнози.



Трьох водіїв і двох пасажирів доставили у лікарню / Фото Нацполіції

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Що загрожує винуватцю ДТП

За інформацією правоохоронців, чоловік, який спричинив аварію, був у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами

Чоловікові загрожує ув’язнення терміном від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років або без такого.

Вирішують також питання щодо затримання водія Mitsubishi Galant.