У липні 2020 року всю країну жахнула новина про те, як поблизу Києва п'яний водій вчинив ДТП, у якій загинула молода сім'я – мати, батько та 2 дітей, вижив лише один хлопчик. Наступного дня Зеленський зібрав спеціальну нараду, де говорив про відчуття безкарності таких водіїв та вимагав вжити заходів для покращення безпеки на дорогах. Однак ситуація не змінилася.

Щодня новини майорять страшними кадрами нових "п'яних" ДТП паралельно з новинами про те, що черговий п'яниця уник покарання завдяки рішенню суду. Детальніше про те, як суди розглядають справи спійманих за кермом у нетверезому стані водіїв і до чого це призводить – у блозі "Правосуддя по-новому" на 24 каналі.

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Усі визнають, що однією з ключових причин так званих п'яних ДТП є повне відчуття безкарності водіїв, які напідпитку сідають за кермо. І це не дивно, адже дуже часто водіїв, які вчинили смертельні ДТП, вже ловили у стані сп'яніння. Однак вони уникали покарання або відбувались легким переляком.

Водій сміттєвоза переїхав матір з дитиною

Можна пригадати декілька прикладів, зокрема, як 22 серпня у дворі одного з будинків Києва водій сміттєвоза переїхав матір з маленькою дитиною. Жінка загинула на місці, а 4-річного хлопчика госпіталізували з важкими травмами голови.

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Коли водія перевірили на алкоголь – драгер показав 1,9 проміле. Тобто він вжив приблизно півпляшки горілки. Згодом стало відомо, що його вже 2 рази ловили п'яним за кермом. Перший раз – у 2016 році, тоді драгер показав ще більше – 2,1 проміле. Дарницький суд визнав його винним, проте вирішив, що він надалі може працювати водієм. Тому не позбавив його прав, а лише оштрафував на 3 400 гривень.

Через рік цей водій у стані сп'яніння виїхав на зустрічну смугу та врізався в інший автомобіль. Цього разу суд взагалі закрив провадження у справі, оскільки вирішив, що медичне обстеження провели з порушеннями. Очевидно, що після цього випадку водій особливо не переживав за відповідальність. В результаті це і призвело до трагічного випадку з мамою та дитиною.

ДТП у Тернопільській області

Ще один жахливий випадок відбувся у Тернопільській області. Камера зафіксувала, як автомобіль на шаленій швидкості збив жінку з дитиною у візочку та в'їхав у паркан.

Лише справжнє диво допомогло мамі з дитиною залишитись живими. Тут також виявилось, що водій був п'яним і вже не вперше у такому стані сідав за кермо. За 2 місяці до цього випадку на нього вже було складено протокол за водіння у нетверезому стані. Свідки стверджували, що він в'їхав у будинок.

Чому справу закрили

Але суддя Федорончук закрив справу. Він вирішив, що поліцейські не довели той факт, що за кермом був саме цей водій. Його не переконали ні відеозаписи з бодікамер, ні письмові пояснення свідків.

Цікаво, що самих поліцейських суддя навіть не викликав і все вирішив за одне засідання. Тобто дуже сумнівне рішення дозволило винуватцю відчути свою повну безкарність та надалі сідати п'яним за кермо.

Справи щодо нетверезих чиновників

Нічого не змінилося і при розгляді справ нетверезих високопосадовців. Наприклад, в кінці грудня 2018 року керівник податкової Буського району Львівської області Анатолій Сисюк потрапив у ДТП.

Водій та пасажир автомобіля, у який в'їхав джип Сисюка стверджували, що за кермом був саме податківець і, окрім нього, в автомобілі нікого не було. Але на місце ДТП одразу ж приїхав товариш Сисюка та заявив, що саме він був водієм.



Анатолій Сисюк / Фото "Буське радіо"

Це класична схема у таких випадках для "відмазування" реального водія. Проте поліцейські йому не повірили та склали протокол на Сисюка, який ще й мав очевидні ознаки сп'яніння, але відмовився пройти обстеження на вміст алкоголю у крові. А от суддя Залізничного суду Львова Наталія Палюх відкинула показання потерпілих, які бачили, хто керував авто. Зате повірила чиновнику, який стверджував, що був лише пасажиром.

Зрештою суд закрив провадження за відсутністю у діях Сисюка правопорушення. Цікаво, що у рішенні суддя стверджувала, що поліція не надала додаткових доказів, які вона просила. Однак у поліції заперечують, що суд щось у них просив. Також суддя взагалі не пояснила, чому відкинула показання потерпілих.



Сисюк намагався втекти з місця події / Скриншот з відео 24 каналу

Нещодавно високопосадовця знову зафіксували за рулем у стані сп'яніння. Цього разу він в'їхав у припаркований автомобіль і хотів втекти з місця події. Поліцейським довелось навіть витягувати кайданки. Коли провели перевірку на алкоголь, то драгер показав приблизно 1,8 проміле.

І знову з судом вийшло цікаво – на Сисюка склали 2 протоколи: за керування у стані сп'яніння та за ДТП. Протокол щодо ДТП передали у Яворівський суд, а інший у Залізничний суд Львова – той самий, який півтора роки тому вже виправдав Сисюка. Мабуть, там у нього абонемент на такі справи і він розраховував на аналогічне рішення.



Драгер показав приблизно 1,8 проміле / Скриншот з відео 24 каналу

Гучний скандал у Києві

Навесні 2020 року гучним скандалом стало затримання заступника мера Києва Володимира Слончака і депутатки Київради Людмили Костенко. Поліцейські зупинили авто, яким керувала Костенко. У неї були очевидні ознаки сп'яніння і поліцейські хотіли, щоб вона пройшла обстеження.

Водночас з нею їхав Володимир Слончак, який також перебував у нетверезому стані. Мабуть, він вирішив продемонструвати дамі свою "крутизну" і завдяки статусу "вирішити питання". Він почав кричати на поліцейських і "козиряти" своїм посвідченням.



Володимир Слончак / Фото КМДА

Потрібно віддати належне патрульним, адже вони відреагували на це дуже правильно – швидко "скрутили" чиновника, наділи кайданки та затримали його. Наступного дня Кличко заявив, що звільнив Слончака з посади.

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Варто зазначити, що на відео видно, як довго поліцейські вмовляли депутатку Костенко пройти обстеження на алкоголь. Зрештою, вона таки відмовилась пройти тест. Поліція склала протокол та відправили його до Солом'янського суду Києва.

У суді Костенко начебто визнала вину і розкаялась, однак заперечувала, що була п'яною. А відмовилась від перевірки на алкоголь, бо "там було багато поліцейських і вона була у стресовому та виснаженому стані".



Затримання Людмили Костенко в квітні 2020 року / Київ Оперативний

Чи було покарання

Суддя Світлана Горбатовська наголосила на тому, що керування авто у стані сп'яніння є тяжким порушенням і закрила справу. А депутатку передала на поруки трудового колективу ТОВ "Піта-хліб". Тобто жодного покарання Костенко не понесла, навіть штрафу не заплатила і може далі спокійно сідати п'яною за руль доки не трапиться якась трагедія.

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Що робити з відсутністю правосуддя

У всіх цих випадках саме судді зіграли важливу роль у формуванні впевненості водіїв у тому, що вони можуть спокійно сідати п'яними за кермо. А судді, які "відмазують" потенційних вбивць на дорозі, впевнені у безкарності, оскільки знають, що їх покриває Вища рада правосуддя, яка вже не раз закривала очі на схожі випадки. Тому з цим потрібно нещадно боротись.

Довідка. Громадська рада доброчесності системно перевіряє, чи судді допомагають уникати покарання за керування у стані сп'яніння та вже винесла десятки рішень про невідповідність таких суддів критеріям доброчесності.

Наведені приклади доводять – відсутність справжнього правосуддя вбиває і з цим не можна миритись. Тому життєво необхідно продовжувати боротьбу за чесні суди.