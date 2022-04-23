П'яний чоловік хотів завезти наркотики в Чернігів: його затримали

У Чернігові нацгвардійці затримали п'яного чоловіка, який хотів заїхати в місто. В автомобілі виявили наркотики.

Під час перевірки в чоловіка були явні ознаки алкогольного сп’яніння. Окрім цього, він їздив за тимчасовим водійським посвідченням, в якого завершився термін дії.

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В автомобілі знайшли наркотики

Нацгвардійці викликали слідчо-оперативну групу. Під час перевірки вони знайшли в автомобілі 60 грамів білого порошку.

Чоловіка затримали: його підозрюють у водінні автомобіля під час алкогольного або ж наркотичного сп’яніння. Окрім цього, він може понести відповідальність за перевезення наркотиків.

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