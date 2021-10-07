Чому чоловік накинувся на неповнолітнього – не відомо. Проте в мережі зазначають, що це не перший випадок за його участю. Інцидент трапився увечері 6 жовтня.

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Лаяв і хотів побити

На записі видно, як неадекватний і п'яний чоловік хоче побити 15-річного підлітка. Він лається матом і ледь стримується, що не накинутися на нього.

В інцидент втрутились охоронці супермаркету. Вони заспокоювали зловмисника й уже виводили його з магазину. Проте раптом нетверезий втік від охоронців і побіг за підлітком.

Чоловіки наздогнали його й бризнули в обличчя перцевим балончиком, бо той ніяк не міг заспокоїтись. Чи вдалося зловмисникові вдарити підлітка – не відомо. Проте пізніше чоловік вже заспокоївся.

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У мережі кажуть, що зловмисника звати Євген. Він живе на Марсельській. У вересні чоловік сильно побив і зламав знайомому хлопцю щелепу. Хлопця тоді кілька разів прооперували.