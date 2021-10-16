П'яний водій на Київщині скоїв наїзд на 11-річного хлопчика: дитина у лікарні
Джерело:поліція Київської області
У Київській області п'яний водій автомобіля Volkswagen Golf скоїв наїзд на 11-річного велосипедиста. Внаслідок ДТП дитина потрапила до лікарні.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 жовтня близько 19:02 у селі Сезенків, що на Броварщині. Правоохоронці, які прибули на місце події, з'ясували, що чоловік перебував за кермом напідпитку.
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"Драгер" зафіксував – 1,8 проміле алкоголю,
– зазначили у поліції.
Водночас інформується, що внаслідок аварії неповнолітній, за попередніми даними, зазнав травми тазу. Хлопця госпіталізували до медичного закладу.
Автомобіль вилучила поліція
Правоохоронці вилучили автомобіль Volkswagen Golf, яким керував 28-річний житель Києва. Наразі поліцейські з'ясовують всі обставини скоєної ДТП.Зверніть увагу! За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.
На Київщині п'яний водій наїхав на 11-річного хлопця / Фото поліції Київської області