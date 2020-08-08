В Одеській області нетверезий водій накинувся на патрульних з кулаками, а потім почав кусатись. Так він намагався уникнути покарання за п'яну їзду та проїзд на червоний сигнал світлофора.

Добошира спіймали та взяли під варту через порушення ПДР і напад на правоохоронців. Про це повідомляє пресслужба обласної поліції. Дивіться також П'яний водій збив маму та сина і втік: рівень алкоголю перевищував норму в 9 разів – фото Як патрульні ловили п'яного водія-кусаку 36-річний водій проїхав на своєму Fiat на червоне світло, тож йому наказали зупинитися. На вимогу правоохоронців той ніяк не відреагував, а навпаки, додав газу. А за кілька сотень метрів не впорався з керуванням і в'їхав у стовп.

Побачивши, що група реагування патрульної поліції їде слідом, чоловік вибіг з автомобіля та кинувся тікати. Коли правоохоронці все ж наздогнали втікача, він накинувся на них з кулаками і навіть боляче покусав .

. Вже у відділку правоохоронці виявили, що кількість алкоголю в крові громадянина в рази перевищувала норму.

Суд вже обрав хулігану запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави на суму 35 тисяч гривень. Йому загрожує позбавлення волі на термін до п'яти років.

Затриманий водій-хуліган / Фото Нацполіції