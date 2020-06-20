Під час патрулювання у Львові поліцейські зупинили водія BMW, який мав ознаки алкогольного сп'яніння. Водію це не сподобалося – одного правоохоронця він ударив, а іншого покусав. Тепер замість штрафу він може отримати куди суворіше покарання – навіть ув'язнення до 5 років.

Про це розповіла у фейсбуці пресслужба патрульної поліції Львівської області увечері 19 червня. Читайте також П’яний водій зніс зупинку громадського транспорту в Кропивницькому: фото Водій покусав поліцейського: що відомо про інцидент Приблизно о 18 годині 19 червня поліція у Львові на вулиці Караджича зупинила автомобіль BMW.

Його водій, як помітили правоохоронці, мав помітні ознаки сильного алкогольного сп'яніння.

Під час поверхневого огляду у салоні помітили дві пляшки алкоголю – одну порожню й одну повну.

У салоні біля керма помітили пляшки від алкоголю / Фото НПУ Від перевірки на драгері водій відмовився, ба більше – така пропозиція викликала у нього агресію.

Поліцейські вирішили затримати чоловіка, однак 33-річний львів'янин учинив шалений опір.

Під час затримання він вкусив поліцейського у руку, а іншого вдарив головою в обличчя.

Водій опирався під час затримання та покусав поліцейського / Фото НПУ Яке покарання загрожує водію-кусальнику Чоловіка, звісно, затримали. Тепер окрім штрафу за керування транспортним засобом в стані сп’яніння йому загрожує відповідальність за умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень. ​Важливо У Львові затримали ґвалтівника 12-річного хлопчика Мінімальний штраф за нетверезе водіння – 10 200 гривень (з 1 липня – від 17 000 гривень). Стаття ж за тілесні ушкодження правоохоронцю передбачає покарання навіть до позбавлення волі на 5 років.