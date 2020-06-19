У Кропивницькому п’яний чоловік на автомобілі Mazda 3 в’їхав у зупинку громадського транспорту. Крім того, зловмисник не мав прав.

Деталі ДТП у Кропивницькому

Інцидент трапився приблизно о 5 годині ранку 19 червня на вулиці Новгородській. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції. За словами правоохоронців, автомобіль їхав у зупинку на шаленій швидкості.

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За кермом машини перебував 22-річний чоловік. Патрульні, що прибули на місце, одразу помітили хитку ходу зловмисника та запах алкоголю. Водій погодився пройти огляд на стан сп’яніння. І лікарі підтвердили, що він був напідпитку.



Водій в'їхав у зупинку на шаленій швидкості / Фото пресслужби Патрульної поліції

Крім того, інспектори з’ясували, що чоловіка раніше позбавили права керування.

Наслідки ранкових пригод для горе-водія

Патрульні на порушника склали протоколи за такими порушеннями:

відсутність полісу обов’язкового страхування авто,

керування авто особою, позбавленою права керування,

спричинення ДТП,

керування авто в стані сп’яніння.

Також поліцейські відсторонили чоловіка від керування авто А саму машину затримали та доправили на спеціальний майданчик.

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ДТП сталася приблизно о 5 годині ранку, тому, на щастя, ніхто не постраждав