П'яний майор поліції влаштував гонитву з поліцією в Одесі

В Одесі патрульні намагалися зупинити автомобіль Volkswagen Caddy, оскільки той перевищив швидкість. Однак водій машини їх проігнорував і спробував утекти. Згодом з’ясувалося, що зловмисник – слідчий, який був п’яним. Інцидент трапився увечері 4 лютого.

Як пише місцеве видання "Думская", правоохоронцям все ж вдалося затримати порушника після нетривалої гонитви. Цілком імовірно, що перед поїздкою він випив велику кількість алкоголю, оскільки від нього йшов стійкий запах перегару. Крім того, перевіривши документи зловмисника, правоохоронці виявили, що це їхній колега.

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За даними журналістів, які посилають на джерела в правоохоронних органах, за кермом Volkswagen Caddy перебував майор поліції Олександр К. Він є старшим слідчим у господарських справах Суворовського відділу поліції Одеси.

Здати кров на наліз щодо наявності алкоголю поліцейський відмовився. Щодо нього склали протокол і, швидше за все, буде незабаром розпочнеться службове розслідування.

До слова, нещодавно в Києві двоє чоловіків на Subaru Forester влаштували гонитву. А коли їх спробували затримати працівники поліції, один із них відкрив вогонь. Також відомо, що під час гонитви це авто зачепило автомобіль співробітників поліції та намагалося врізатися в ще одну машину, коли виїхало на зустрічну смугу. Попередньо, водій позашляховика був п'яним.