21:45
8 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      СТРІЛЯНИНА У ТАЇЛАНДІ РИНОК ЗЕМЛІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Бог в законі РФ. Магічні ритуали РПЦ
      Вєсті Кремля
      14:03, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Майстриня кунг-фу Луценко. Скульптура Киви у Бердянську
      Вєсті.UA
      20:03, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      СТРІЛЯНИНА У ТАЇЛАНДІ РИНОК ЗЕМЛІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      П'яний майор поліції влаштував гонитву з поліцією в Одесі

      418 Читать новость на русском
      В Одесі п'яний майор поліції намагався втекти від поліції: щодо зловмисника склали протокол / "Інформатор"

      В Одесі патрульні намагалися зупинити автомобіль Volkswagen Caddy, оскільки той перевищив швидкість. Однак водій машини їх проігнорував і спробував утекти. Згодом з’ясувалося, що зловмисник – слідчий, який був п’яним. Інцидент трапився увечері 4 лютого.

      Як пише місцеве видання "Думская", правоохоронцям все ж вдалося затримати порушника після нетривалої гонитви. Цілком імовірно, що перед поїздкою він випив велику кількість алкоголю, оскільки від нього йшов стійкий запах перегару. Крім того, перевіривши документи зловмисника, правоохоронці виявили, що це їхній колега.

      Зверніть увагу! У Кривому Розі п’яна водійка влетіла в натовп людей на пішохідному переході: є загиблі

      За даними журналістів, які посилають на джерела в правоохоронних органах, за кермом Volkswagen Caddy перебував майор поліції Олександр К. Він є старшим слідчим у господарських справах Суворовського відділу поліції Одеси.

      Здати кров на наліз щодо наявності алкоголю поліцейський відмовився. Щодо нього склали протокол і, швидше за все, буде незабаром розпочнеться службове розслідування.

      До слова, нещодавно в Києві двоє чоловіків на Subaru Forester влаштували гонитву. А коли їх спробували затримати працівники поліції, один із них відкрив вогонь. Також відомо, що під час гонитви це авто зачепило автомобіль співробітників поліції та намагалося врізатися в ще одну машину, коли виїхало на зустрічну смугу. Попередньо, водій позашляховика був п'яним.

      Олена Зеленська підтримала чоловіка під час візиту до Ватикану: лаконічне вбрання першої леді
      сьогодні
      5531
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Алкоголь Новини Одеси Кримінальні новини Поліція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:00 Орли Авакова в ділі: як горе-поліцейські накрили приватний дитсадок
      Віталій Шабунін 1732
      сьогодні , 12:00 Фейки, боти та досвідченні тролі: чому соцмережі небезпечні для українських військових
      АрміяInform 327
      сьогодні , 09:00 Дестабілізація Балкан: як церква стала зброєю Росії
      Олександр Коваленко 1232
      сьогодні , 06:43 Як зміняться ціни на проїзні квитки у Києві: інфографіка
      Альона Захарова 3058
      сьогодні , 00:30 Путин против Водонаевой: сумеет ли звезда "Дома-2" победить диктатора
      Іван Яковина 4076
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук