"Завершити війну за будь-яку ціну": як п'ята колона розгойдує ситуацію в Україні зсередини

В Україні активізувалася внутрішня п'ята колона, яка під патріотичною риторикою проштовхує російські наративи та намагається підірвати державність зсередини. Агенти впливу розкачують суспільну довіру, дискредитують мобілізацію та намагаються послабити країну під час війни.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів командир 429 бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

Як п'ята колона маскується в інформаційному полі?

В Україні спостерігається небезпечна тенденція активізації п'ятої колони. Це симпатики та агенти впливу агресора, які проштовхують ворожі наративи, часто ховаючись за патріотичними гаслами, вишиванками та українською мовою.

Головний наратив ворожих агентів – заклики "завершити війну за будь-яку ціну". За цим стоїть чітка стратегія з розхитування внутрішньої стабільності та руйнування держави зсередини,

– зазначає Федоренко.

Як розхитують довіру до влади та просувають кадрові маніпуляції?

Першим етапом цієї інформаційної операції стало системне підривання довіри до чинної влади. "Під час повномасштабної війни влада має бути сильною, адже слабке керівництво не втримає ситуацію під тиском ворога", – говорить командир "Ахіллесу".

Щоб зруйнувати авторитет президента України, активно роздмухують корупційні теми. Попри те, що корупція існує в багатьох країнах і з нею борються, внутрішні маніпулятори максимально розтягують окремі розслідування на цитати для зниження довіри як всередині країни, так і серед міжнародних партнерів.

Другою складовою є атаки на кадрові рішення. В Україні вертикаль міжнародних відносин, оборони та забезпечення війська за Конституцією перебуває в руках Верховного Головнокомандувача, який несе повну відповідальність за результати війни. Спроби розгойдати тему кадрових призначень міністрів чи військового командування є елементом маніпуляцій.

Чому небезпечна дискредитація Сил оборони через ТЦК?

Ще одним небезпечним напрямком діяльності п'ятої колони стала цілеспрямована дискредитація Сил оборони України через роботу ТЦК. Ворожі та деструктивні ресурси філігранно підхоплюють кожний випадок порушень чи перевищення повноважень.

Одиничні випадки зловживань окремих працівників роздувають до масштабу системної проблеми, у результаті чого дискредитується вся мобілізаційна система та Збройні Сили,

– зазначає Федоренко.

Спроби розхитати суспільство відбуваються на тлі постійних військових загроз. Ворог продовжує планувати системні удари по енергетичній та комунальній інфраструктурі українських мегаполісів, щоб спровокувати гуманітарну кризу.

У цих умовах критично важливо розрізняти ворожі інформаційні маніпуляції, зберігати внутрішнє єднання та не дозволяти п'ятій колоні підривати обороноздатність країни.