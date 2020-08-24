Максим Бахматов успішний український підприємиць та один із найвідоміших новаторів країни. Він знає, що таке мотивація, але написав книгу "П'ятирічка Бахматова" про дещо більш необхідне – ефективність.

У листопаді цього року вийде книга про ефективність від Максима Бахматова, радника Київського міського голови та Громади, колишнього гендиректора ВДНГ, – повідомиляє пресслужба видавництва BookChef.

Зверніть увагу! Учіться на досвіді найкращих: мотиваційна підбірка книг

Досить мотивації! Час для практики

У книзі "П'ятирічка Бахматова" автор ділиться історіями останніх 5 років свого життя: від участі в благодійному проєкті "Частинка серця" до відновлення ВДНГ, створення інноваційного центру й посади радника Київського міського голови.

Тут будуть історії тільки про результат. Не в теорії, а на практиці. І повністю в Українських реаліях. Це не коуч книга хлопця з Бостону, який каже "Просто піди і зроби те у що ти віриш". Це бортовий журнал реального управлінця з Києва,

– повідомив Бахматов на своїй сторінці у Facebook.



Ця книга не просто навчить вас ефективності, а змусить діяти!

Автор упевнений, що кожен може діяти й упроваджувати зміни довкола. Варто лише захотіти та користуватися простою формулою ефективності.



"Люблю говорити про ефективність. Це проста формула з обмеженими часом та іншими ресурсами. Умієш керувати ними – отримуєш крутий продукт", – запевняє Максим Бахматов.

Про що читачі дізнаються з книги:

Як керувати часом та іншими ресурсами, щоб досягати мети;

Як започаткувати успішні проєкти без друзів-олігархів і величезних кредитів;

Як перетворити мотозавод на інноваційне IT-місто України;

Як вдихнути нове життя в держпідприємство;

Як прожити у вітрині й зібрати 1 600 000 грн на порятунок 32 дітей.

Автор книги – Максим Бахматов, радник Київського міського голови та керівник Офісу Трансформації. Задачі Максима – розв'язання міських проблем, менеджмент міських, муніципальних та громадських проєктів. Починаючи з порятунку столиці від заторів до впровадження 4G у метро. Від боротьби з незаконними забудовами до аудиту всіх Київських КП.

Рекомендуємо! 10 книжкових новинок літа: про мотивацію, кохання і дрібку дружби

В минулому Макс гендиректор ВДНГ та керуючий партнер у UNIT.Сity. Мав власну IT компанію, створив низку держпроєктів, зокрема з обчислення ефективності чиновників "НОБЕЛЬ (С)" та муніципального консалтингу "Супермер". Раніше – засновник та продюсер українського Comedy Club.