П'ятирічка Бахматова: ваше життя кардинально зміниться після цієї книги
Максим Бахматов успішний український підприємиць та один із найвідоміших новаторів країни. Він знає, що таке мотивація, але написав книгу "П'ятирічка Бахматова" про дещо більш необхідне – ефективність.
У листопаді цього року вийде книга про ефективність від Максима Бахматова, радника Київського міського голови та Громади, колишнього гендиректора ВДНГ, – повідомиляє пресслужба видавництва BookChef.
Зверніть увагу! Учіться на досвіді найкращих: мотиваційна підбірка книг
Досить мотивації! Час для практики
У книзі "П'ятирічка Бахматова" автор ділиться історіями останніх 5 років свого життя: від участі в благодійному проєкті "Частинка серця" до відновлення ВДНГ, створення інноваційного центру й посади радника Київського міського голови.
Тут будуть історії тільки про результат. Не в теорії, а на практиці. І повністю в Українських реаліях. Це не коуч книга хлопця з Бостону, який каже "Просто піди і зроби те у що ти віриш". Це бортовий журнал реального управлінця з Києва,
– повідомив Бахматов на своїй сторінці у Facebook.
Ця книга не просто навчить вас ефективності, а змусить діяти!
Автор упевнений, що кожен може діяти й упроваджувати зміни довкола. Варто лише захотіти та користуватися простою формулою ефективності.
"Люблю говорити про ефективність. Це проста формула з обмеженими часом та іншими ресурсами. Умієш керувати ними – отримуєш крутий продукт", – запевняє Максим Бахматов.
Про що читачі дізнаються з книги:
- Як керувати часом та іншими ресурсами, щоб досягати мети;
- Як започаткувати успішні проєкти без друзів-олігархів і величезних кредитів;
- Як перетворити мотозавод на інноваційне IT-місто України;
- Як вдихнути нове життя в держпідприємство;
- Як прожити у вітрині й зібрати 1 600 000 грн на порятунок 32 дітей.
Автор книги – Максим Бахматов, радник Київського міського голови та керівник Офісу Трансформації. Задачі Максима – розв'язання міських проблем, менеджмент міських, муніципальних та громадських проєктів. Починаючи з порятунку столиці від заторів до впровадження 4G у метро. Від боротьби з незаконними забудовами до аудиту всіх Київських КП.
Рекомендуємо! 10 книжкових новинок літа: про мотивацію, кохання і дрібку дружби
В минулому Макс гендиректор ВДНГ та керуючий партнер у UNIT.Сity. Мав власну IT компанію, створив низку держпроєктів, зокрема з обчислення ефективності чиновників "НОБЕЛЬ (С)" та муніципального консалтингу "Супермер". Раніше – засновник та продюсер українського Comedy Club.