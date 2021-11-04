У п'ятницю пройде всеукраїнська благодійна акція "День для Адель" для порятунку дівчинки зі СМА

Для порятунку однорічної Аделіни Мотенко з Каховки, якій поставлено діагноз спінальна м'язова атрофія (СМА) 1 типу, потрібно зібрати ще 10 940 192 грн до кінця осені. В даний момент зібрано вже 78,8% від необхідної суми.

На п'ятницю, 5 листопада, батьки Аделіни оголосили благодійну ініціативу "День для Адель", в ході якої вони закликали небайдужих українців пожертвувати для порятунку дівчинки одноденну заробітну плату або денний дохід.

Будь-яка сума для нас має величезне значення, адже наш збір є народним! Протягніть руку допомоги нашій донечці! І вже в цю п'ятницю, 5 листопада, ми зможемо сказати заповітні слова: "Збір закрито! Адель буде жити!",

– йдеться у повідомленні.

Як раніше заявив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, Президент Володимир Зеленський поставив перед МОЗ завдання у короткі строки створити умови для допомоги хворим на СМА.

"У нас же навіть не роблять скринінги, виділили зараз кошти, щоб почати робити ці скринінги, і на наступний рік вже дійсно починати робити програму. Скринінг – це перше", – повідомив Тимошенко.

Батьки Аделіни Наталя та Андрій Мотенки почали збір коштів у жовтні 2020 року. Зібрана сума піде на ін'єкцію Zolgensma – інноваційний генетичний препарат вартістю 2 300 000 доларів США. За словами Наталі Мотенко, одна з американських клінік виставила рахунок, надавши суттєву знижку (на 500 тисяч доларів).

"Нам потрібно до кінця осені закрити збір. Допоможіть врятувати донечку, бо іншого шансу не буде", – сказала мати дівчинки.

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