Покарання за невдачі на полі бою: в ISW проаналізували, чому Кремль арештував Пєшкова

Російська влада заарештувала колишнього заступника командира з тилу 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Московського військового округу полковника Дмитра Пєшкова.

І хоч офіційна причина – звинувачення у розкраданні продовольчих пайків. В Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували реальні причини звільнення.

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"Російські правоохоронні органи заарештували Пєшкова і висунули йому звинувачення у розкраданні продовольчих пайків для російських солдатів, які воюють в Україні, в чому він не визнав себе винним", – зазначають аналітики, посилаючись на росЗМІ.

Пєшков не визнав себе винним.

Росія карає командирів

В Інституті вважають, що арешт Пєшкова, ймовірно, є частиною зусиль Кремля, спрямованих на усунення високопоставлених російських чиновників з міністерства оборони (МО) Росії.

На думку аналітиків, Кремль використовує це, як покарання командирів за невдачі їхніх підрозділів або для того, щоб утримувати в лавах російських збройних сил лояльних і слухняних офіцерів.

У чому провалився Пєшков

Як відомо, підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії проводять наступальні операції в районі населених пунктів Терни і Невське в Луганській області з обмеженим успіхом і нещодавно втратили частину території через обмежені українські контратаки в цьому районі.