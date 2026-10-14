У Путіна цинічно пояснили, чому б'ють по енергетиці України усупереч "перемир'ю" Трампа

Росія вдарила по теплоелектростанціях у Києві та Харкові, залишивши без світла понад 600 тисяч українців. Це сталося на тлі оголошеного Дональдом Трампом "енергетичного перемир'я".

Дмитро Пєсков заявив, що запропоноване Дональдом Трампом перемир'я не містило конкретики. Заяву речника Путіна цитують росЗМІ.

Як у Кремлі пояснюють удари по енергетиці України

Коментуючи продовження терору, прессекретар диктатора спробував виправдати дії російських військових.

Запропоноване Трампом енергетичне перемир'я не було конкретизовано, тому не можна говорити, ніби Росія його не дотримується,

– сказав Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, що 14 жовтня міноборони країни-агресорки відзвітувало про ураження Дарницької ТЕЦ-4, Київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, а також Трипільської ТЕС на Київщині.

Крім того, під удар потрапили Харківська ТЕЦ-5 та Зміївська теплоелектростанція.

Президент Володимир Зеленський назвав ці обстріли демонстрацією неповаги Росії до Америки.

Що передувало

Нагадаємо, 11 жовтня Дональд Трамп несподівано оголосив про початок енергетичного перемир'я, заявивши, що обидві сторони нібито погодилися на домовленість.

Володимир Зеленський тоді зазначив, що Київ не отримував інформації про такі угоди, але готовий підтримати ініціативу, якщо Москва також припинить атаки. Проте дії російської армії стали чітким сигналом відсутності наміру дотримуватися будь-яких домовленостей.

За даними Axios, під енергетичним перемир'ям Дональд Трамп мав на увазі припинення взаємних ударів виключно по нафтопереробних заводах. При цьому в Україні є лише один такий об'єкт – Кременчуцький НПЗ, який росіяни неодноразово атакували з 2022 року.