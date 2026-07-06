Справжня маніпуляція: чому в Кремлі так звану "сво" різко назвали війною

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков раптом перестав використовувати термін "сво". Риторика Кремля змінилася і так звану "спеціальну військову операцію" там почали називати справжньою війною, аргументуючи тим, що нібито тепер втрутилися країни Заходу.

Генерал армії Микола Маломуж у розмові з 24 Каналом зазначив, що Путін з самого початку хотів виправдати модель агресивної війни, представивши її як спеціальну операцію, хоча за всіма ознаками й згідно зі Статутом ООН, агресивні дії Росії, які та вчиняла, однозначно кваліфікуються як війна, при чому агресивна з масовими вбивствами, катуваннями, терором населення.

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Москва почала застосовувати термін "війна"

Очільник Кремля, як наголосив генерал армії, намагався применшити статус і рівень проведення так званої "сво", хоча вона мала характер широмасштабної війни, терористичної діяльності. Однак поступово Путін зрозумів, що вже приховати це неможливо.

Першим озвучив про це не Пєсков, а сам Путін сказав, що триває війна, але буцімто не з Україною, а країнами НАТО. Він звинуватив їх та нашу державу в тому, що триває така війна. Тобто наче не він напав, а Україна з позиції Північноатлантичного альянсу. Вже він оцінив ситуацію як війну, а не "спецоперацію",

– озвучив Маломуж.

Колишній керівник СЗР нагадав, що російський диктатор і раніше використовував таку модель, нав'язуючи російському суспільству думку, що це не Росія воює, а проти неї повстали країни НАТО. Про це він озвучував також Дональду Трампу і Сі Цзіньпіну. Зі слів Маломужа, всі усвідомлюють, що це не так.

Пєсков сьогодні озвучує черговий формат, бо Путін вже дав стратегічний меседж, що начебто Захід перевів "сво" у війну, хоча це Росія почала її без всякої "сво". Це основна маніпуляція,

– підкреслив Маломуж.

Сьогодні, як підсумував генерал армії, спростовуються всі попередні меседжі Росії про те, що вона веде "спеціальну військову операцію". У Кремлі визнали війну, хоча й намагаються звинуватити Захід та Україну, але, як нагадав Маломуж, Генеральна Асамблея ООН у своїх резолюціях визнала війну Росії проти нашої держави, окресливши її як загарбницьку.

Про зміну риторики Кремля щодо війни: дивіться у відео