Хочуть тільки "військового шляху": у Кремлі заявили, що передумов для миру немає

Росія не збирається припиняти ведення жорстокої повномасштабної війни. У Кремлі переконані, що своїх цілей вони можуть досягти тільки військовим шляхом, тому виступають проти переговорів

Про це заявив рупор Кремля Дмітрій Пєсков. Його заяву цитують російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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Росія прагне продовжувати війну

Дмітрій Пєсков каже, що всі цілі російської війни можуть бути виконані тільки військовим шляхом. Частка правди в цьому є, адже захоплення та знищення України мирним шляхом не можливе. Однак цього Росії також не вдасться досягти.

Поки що жодних передумов для переходу процесу в мирне русло немає. Для нас абсолютним пріоритетом продовжує залишатися і буде залишатися завжди досягнення поставлених цілей. Наразі вони можуть бути досягнуті лише військовим шляхом,

– каже Пєсков.

Цікаво, що речник диктатора країни-терориста неабияк обурився щодо видворення УПЦ МП з території Києво-Печерської лаври. Пєсков закликає міжнародну спільноту звернути увагу на, дослівно, "безпрецедентне ставлення до представників церкви, Російської православної церкви". Воєнні злочини окупантів на українській землі в Кремлі не бачать.

Які цілі Росії

У Росії вже понад рік говорять про цілі війни, які будуть виконані, але вони постійно змінювалися протягом цього часу. Спершу ціллю був Київ, який хотіли взяти за 3 дні, потім українська столиця з планів зникла. Потім ціллю став Схід і Південь. Після поразки під Херсоном, у планах залишився, вочевидь, тільки Схід України.

Цікаво, що в ці плани, мабуть, входили часткова мобілізація, встановлення систем ППО в Москві та обладнання фортифікаційних споруд у Бєлгородській області й тимчасово окупованому Криму.

Однак заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що противник не відмовляється від планів захоплення та знищення нашої держави. Хоча зараз окупанти зосереджені на захопленні Донецької та Луганської областей.