Пєсков заявив, що російська делегація прибула в Гомель задля переговорів

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російська делегація вже прибула в Гомель задля перемовин з українцями. Москва чекає на рішення Києва.

Делегація складається з представників МЗС, міноборони та інших відомств, включаючи адміністрацію президента. Пєсков говорить про начебто досягнуті домовленості.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Росія готова почати переговори в Гомелі

Будемо готові розпочати ці переговори в Гомелі,

– сказав Пєсков журналістам.

Зазначимо, що раніше прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров зазначив, що українська сторона готова до перемовин. Адже Київ прагне миру понад все. Сторони мали досягти домовленостей щодо локацій та умов.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини