П'ють та стріляються: на Запоріжжі окупанти заборонили продаж алкоголю військовослужбовцям

Російські окупанти напиваються до білої гарячки незалежно від того, перебувають вони на фронті чи в тилу. Через постійне пияцтво загарбники сваряться між собою та вчиняють бійки зі стріляниною або різаниною.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, кількість втрат через горілку серед російсько-окупаційних військ зростає з кожним днем. При цьому гинуть нетверезі загарбники як безпосередньо під час боїв, так і просто в умовно "тихих" ділянках тимчасово непідконтрольних Києву територій.

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Звісно, російське командування збільшення небойових втрат жодним чином не влаштовує, адже кожен "ванька" має віддати своє життя за ідею путіна безпосередньо під час наступу на позиції ЗСУ, а не в канаві в Зугресі чи в Енергодарі.

Алкоголь і наркотики забороняють лише в тилових районах

Оскільки у багатьох підрозділах російської армії є серйозна проблема з мотивацією, страхом та небажанням йти у бій, деякі російські генерали впровадили систему постачання на передову трамадолу та горілки. Їх використовують як "фронтові заспокійливі" перед наступом на позиції українських захисників.

При цьому, якщо мобілізовані на Донбасі чи російські строковики під дією наркотиків або алкоголю втрачають почуття страху та легше погоджуються померти, то за межами передової вищому керівництву солдати зі зміненою свідомістю суттєво заважають.

Неадекватні росіяни, які остаточно збожеволіли від крові та безкарності, ґвалтують, грабують та вбивають кого завгодно на будь-якій підконтрольній кремлю території. Якщо ж до цього додати ще алкоголь, то про хоч якийсь порядок у своєму тилу загарбники взагалі можуть забути.

При цьому, хай там що, на всі злочини, що вчиняють стосовно цивільних російські військові, місцеві бойовики та мобілізовані, офіцерам армії країни-агресорки глибоко наплювати. Вони турбуються виключно про контрольованість власного війська та кількість небойових втрат.

Саме для того, щоб зменшити кількість загиблих та поранених не на фронті, трішки врегулювати нагнітання етнічних та побутових конфліктів, очільникам так званих "військово цивільних адміністрацій" наказали взяти під контроль обіг алкогольної продукції. Передусім це стосується окупованої частини Запорізької області, яку росіяни вважають "тихою зоною".

Загарбники готові платити хабарі, аби потрапити на службу в Бердянськ чи Мелітополь, де порівняно з іншими ділянками фронту майже не відбувається "прильотів". Енергодар взагалі ж вважається раєм для росіян, адже всі розуміють, що місто перебуває під повною безпекою через наявність там атомної електростанції.

Тому путінські ординці почуваються у тилових ділянках Запоріжжя максимально розслаблено та розважаються здебільшого за допомогою алкоголю та наркотиків. Це стосується як кадрових військових, так і строковиків, найманців та бойовиків з ОРДЛО. При цьому незвані "гості" "русского міра" нерідко перебувають у безпорадному стані та не здатні виконувати навіть просту роботу типу завантаження чи розвантаження снарядів або патрулювання місцевості. Крім того, між ними постійно стаються серйозні конфлікти, які вирішуються виключно кривавим способом.

Саме через всі ці аспекти на Запоріжжі окупанти заборонили всім підприємцям продавати алкогольні та слабоалкогольні напої військовослужбовцям російської армії.

П'ють все, що горить

Звісно, заборона на алкоголь не спрацювала на 100%, але кількість нетверезих путінських вояк трішки зменшилася. Але ж більшість "ваньок" відтепер отримали новий сенс життя – знайти щось, що можна вживати.

Вони тиняються ледве не всім регіоном у пошуках хоча б чогось спиртного. Загарбники почали "кошмарити" селян та відбирати у них самогон. Крім того, військові скуповують всі алкогольні настойки в аптеках. Зрозуміло, що такий підхід до справи жодним чином не покращив боєздатність багатьох російських підрозділів та ніяк не зробив алкоголіків-окупантів працездатними. Навпаки – у їхньому житті стало ще більше страждань та сварок. Бо до величезної кількості внутрішніх незгод та міжетнічних ворожнеч додалася ще можливість битися між собою за пляшку.

У деяких районах Запоріжжя вже зафіксували два вбивства через те, що росіяни не могли поділити настойку глоду.