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Qualcomm презентує процесор Snapdragon 855 до кінця цього року: нові деталі

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Qualcomm презентує процесор Snapdragon 855 до кінця цього року
Qualcomm презентує процесор Snapdragon 855 до кінця цього року / AH

Компанія Qualcomm, яка займається розробкою процесорів Snapdragon, поділилася новою інформацією щодо нового чіпсета Snapdragon 855. Стало відомо, що компанія розпочала розсилати чіпи OEM-виробникам і перші смартфони на Snapdragon 855 з’являться вже в першому кварталі 2019 року.

Про це повідомляє AndroidHeadlines.

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За чутками, компанія перейменує Snapdragon 855 і наступний флагманський процесор отримає найменування Snapdragon 8150. Це зроблять для того, щоб у споживачів не виникало плутанини, адже лінійка Snapdragon 850 створена для ноутбуків.

Новий процесор компанії виготовлений за 7-нанометровим техпроцесом, а виробництвом чіпсета займеться компанія TSMC, а не Samsung, яка займається виробництвом Snapdragon 845. Пов'язано це з тим, що TSMC на місяць випереджає Samsung в розробці 7-нанометрових рішень.

Qualcomm Snapdragon 845
Qualcomm Snapdragon 845

Крім того, Snapdragon 855 буде підтримувати 5G-мережі завдяки модему Snapdragon X50. Однак через те, що на даний момент ринок знаходиться в перехідному стані, стандартна модифікація чіпсета отримає модем Snapdragon X24, який незначно поступається 5G-рішенням. Даний модем здатний видавати швидкість завантаження до 2 Гбіт за секунду, а швидкість віддачі до 316 Мбіт за секунду. До прикладу, Snapdragon 845 з модемом X20 видає 1,2 Гбіт за секунду і 150 Мбіт за секунду відповідно.

Відзначимо, що чіпсет Snapdragon 8150 буде представлений в 4 кварталі цього року.

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Теги: Ґаджети Qualcomm Техно
Джерело: 24 Канал
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