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      Рабіновича мають висунути кандидатом у мери Одеси: у центрі міста почалися заворушення

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      В центрі Одеси біля спалахнули заворушення між патріотами та прихильниками ОПЗЖ / "Думская"

      Активісти патріотичних організацій Одеси хочуть взяти штурмом готель "Брістоль", що розміщується у центрі міста. Тут має пройти конференція "Опозиційної платформи – За життя". Під час заходу прибічники Медведчука повинні ухвалити рішення щодо висування в мери Одеси Вадима Рабіновича.

      Одеське видання "Думская" повідомляє, що між патріотами та представниками ОПЗЖ постійно спалахують заворушення. Останні, зі свого боку, є чоловіками спортивної статури.

      Радимо ознайомитися! Що криється за партією ОПЗЖ: обурливі факти з життя посіпак Медведчука

      За словами журналістів, хтось навіть розпилив сльозогінний газ. Також молодики пом'яли капот припаркованої машини. Поліція намагається розділити сторони та не допустити ескалації конфлікту.

      Відео з місця заворушень під готелем "Брістоль" у Одесі

      Згодом до "Брістоля" ще прибули люди депутата Одеської міськради Богдана Гіганова. До 2017 року він був членом фракції "Опозиційний блок".

      Зверніть увагу! У 2018 році "Опоблок" розділився на два крила. Одна частина орієнтується на олігарха Ріната Ахметова, інша — на олігарха Дмитра Фірташа та екскерівника АП Януковича – Сергія Льовочкіна. Зрештою остання почала називатися "Опозиційна платформа – За життя".

      Окрім поліцейськихї і людей Гіганова, біля готелю є присутніми співробітники охоронної фірми. У підсумку тут стало дещо спокійніше.

      Як зафіксували кореспонденти "Думської" та це підтверджують патріоти, за останні 40 хвилин ніхто з учасників конференції в "Брістоль" не заходив.

      За даним журналістів, з боку патріотів у протистоянні біля "Брістоля" беруть участь активісти:

      • "Дії" ("Державницька ініціатива Яроша"),
      • "Автомайдану" Євгена Резвушкіна,
      • Нацкорпусу.

      Представників ОПЗЖ захищають співробітники охоронної фірми "Зевс" і приблизно сотня "спортсменів", які приїхали напередодні до міста Київською трасою.

      З'їзд ОПЗЖ у Одесі: ситуація біля "Брістоля" / Фото: "Думская" 

       

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      Теги: Новини України Опозиційна платформа – За життя Вадим Рабінович Протести Сутички Новини Одеси
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